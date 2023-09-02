İOKBS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA MEB.GOV.TR | 2023 İOKBS bursluluk sınavı saat kaçta, kaç dakika sürecek? Giriş belgesi gerekli mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), her yıl binlerce öğrenci için büyük bir öneme sahip bir sınavdır. Bu sınav, başarılı öğrencilere burs imkanı sunarak eğitimlerine destek olmayı amaçlar. Bu noktada adaylar, İOBS sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek?", "İOKBS sınav giriş belgesi gerekli mi?" sorularının cevabına yanıt arıyor. İşte, meb.gov.tr İOKBS sınav giriş yerleri öğrenme ekranı!