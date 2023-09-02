02 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İOKBS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA MEB.GOV.TR | 2023 İOKBS bursluluk sınavı saat kaçta, kaç dakika sürecek? Giriş belgesi gerekli mi?

İOKBS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA MEB.GOV.TR | 2023 İOKBS bursluluk sınavı saat kaçta, kaç dakika sürecek? Giriş belgesi gerekli mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), her yıl binlerce öğrenci için büyük bir öneme sahip bir sınavdır. Bu sınav, başarılı öğrencilere burs imkanı sunarak eğitimlerine destek olmayı amaçlar. Bu noktada adaylar, İOBS sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek?", "İOKBS sınav giriş belgesi gerekli mi?" sorularının cevabına yanıt arıyor. İşte, meb.gov.tr İOKBS sınav giriş yerleri öğrenme ekranı!

Giriş Tarihi: 02.09.2023 19:50
  • 1
  • 13
İOKBS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA MEB.GOV.TR | 2023 İOKBS bursluluk sınavı saat kaçta, kaç dakika sürecek? Giriş belgesi gerekli mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, yarın gerçekleştirilecek. Bursluluk sınav giriş yerlerinin erişime açılmasıyla birlikte öğrenciler, "İOKBS giriş yerleri nereden öğrenilir, sınav giriş belgesi gereki mi?" sorularınn cevabına yanıt aramaya başladı. İşte, İOKBS sınav yeri sorgulama ekranı ve konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
İOKBS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA MEB.GOV.TR | 2023 İOKBS bursluluk sınavı saat kaçta, kaç dakika sürecek? Giriş belgesi gerekli mi?

İOKBS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Bursluluk sınavı 3 Eylül Pazar günü saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde yapılacak.

  • 3
  • 13
İOKBS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA MEB.GOV.TR | 2023 İOKBS bursluluk sınavı saat kaçta, kaç dakika sürecek? Giriş belgesi gerekli mi?

İOKBS GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, www.meb.gov.tr internet adresinden paylaşılmıştı. Kılavuzda sınav tarihi ve sınav giriş belgelerine ilişkin ayrıntılara yer verildi.

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak. İOKBS sınav giriş belgesi sınav anında zorunlu tutulan belgelerden biridir. Sınava giderken mutlaka yanınızda bulunması gerekmektedir.

  • 4
  • 13
İOKBS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA MEB.GOV.TR | 2023 İOKBS bursluluk sınavı saat kaçta, kaç dakika sürecek? Giriş belgesi gerekli mi?

İOKBS SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav yerleri yayımlandıktan sonra e-Okul üzerinden veya meb.gov.tr adresinden İOKBS sınav yerlerini öğrenebilecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

  • 5
  • 13
İOKBS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA MEB.GOV.TR | 2023 İOKBS bursluluk sınavı saat kaçta, kaç dakika sürecek? Giriş belgesi gerekli mi?

BURSLULUK SINAVI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.