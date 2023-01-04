İOKBS bursu ne kadar olacak? 2023 PYBS İOKBS burs zammı açıklandı mı? MEB bursluluk parası ne kadar, kaç TL?

İOKBS bursluluk parası ne kadar olacak? 2023 yılına girmemiz ile birlikte gözler İOKBS burs ücretlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İOKBS sınavını kazanan öğrencilere sağlanan karşılıksız burs ödemesinde yeni ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, İOKBS bursu ne kadar olacak? 2023 PYBS İOKBS burs zammı açıklandı mı? MEB bursluluk parası ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...