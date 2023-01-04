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İOKBS bursu ne kadar olacak? 2023 PYBS İOKBS burs zammı açıklandı mı? MEB bursluluk parası ne kadar, kaç TL?

İOKBS bursluluk parası ne kadar olacak? 2023 yılına girmemiz ile birlikte gözler İOKBS burs ücretlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İOKBS sınavını kazanan öğrencilere sağlanan karşılıksız burs ödemesinde yeni ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, İOKBS bursu ne kadar olacak? 2023 PYBS İOKBS burs zammı açıklandı mı? MEB bursluluk parası ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2023 17:23
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İOKBS bursu ne kadar olacak? 2023 PYBS İOKBS burs zammı açıklandı mı? MEB bursluluk parası ne kadar, kaç TL?

İOKBS bursu ne kadar olacak? 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik gerçekleştirilen İOKBS bursunda 2023 ücretlerinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Daha önce PYBS adıyla düzenlenen şimdi ise İOKBS olarak uygulanan bursluluk ücretleri hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, İOKBS bursu ne kadar olacak? 2023 PYBS İOKBS burs zammı açıklandı mı? MEB bursluluk parası ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İOKBS bursu ne kadar olacak? 2023 PYBS İOKBS burs zammı açıklandı mı? MEB bursluluk parası ne kadar, kaç TL?

İOKBS BURS ZAMMI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 yılında geçerli olacak bursluluk ücreti henüz açıklanmadı. 2022 Temmuz döneminde İOKBS bursunda yapılan artış, bursların hesaplara yatırılmasıyla bilirkte belirlenmişti. Bu yıl da bursluluk ücretlerindeki artışın bursların yatmaya başlamasıyla belli olması bekleniyor.

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İOKBS bursu ne kadar olacak? 2023 PYBS İOKBS burs zammı açıklandı mı? MEB bursluluk parası ne kadar, kaç TL?

İOKBS BURSU NE KADAR OLACAK?

İOKBS burs paralarına 2022 yılında olduğu gibi %40 oranında zam gelmesi halinde ortaokul ve lise burs ücreti 928 TL olacak. %50 zam yapılması durumunda 994 TL, %60 zamda ise 1060 TL'ye yükselecek.

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İOKBS bursu ne kadar olacak? 2023 PYBS İOKBS burs zammı açıklandı mı? MEB bursluluk parası ne kadar, kaç TL?

BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bursluluk sınavı başvuru işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihler arasında meb.gov.tr adresindne veya e-Okul üzerinden gerçekleştirilmektedir. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin velileri başvurularını çocuğun eğitim gördüğü okul müdürlükleri üzerinden yapabilir.

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İOKBS bursu ne kadar olacak? 2023 PYBS İOKBS burs zammı açıklandı mı? MEB bursluluk parası ne kadar, kaç TL?

Başvuru için her yıl belirlenen fert başına düşen toplam yıllık miktarın sınırı geçmemesi gerekmektedir. 2022 yılında bu şart 18 bin 160 TL olarak belirlenmişti.

Diğer başvuru şartları;