04 Ocak 2023, Çarşamba
AUZEF HARF NOTLARI açıklandı mı? AUZEF final sınavı harf notu belli oldu mu? aksis.istanbul.edu.tr harf notu sorgulama!
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi final sınavı sonuçları açıklandı.Üniversite eğitimine uzaktan devam eden öğrencilerin girdiği AUZEF final sınavları 24-25 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından harf notlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Peki, İÜ AUZEF final sınavı harf notları ne zaman açıklanır? İşte, ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 04.01.2023 18:46 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 18:56
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