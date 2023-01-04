AUZEF HARF NOTLARI açıklandı mı? AUZEF final sınavı harf notu belli oldu mu? aksis.istanbul.edu.tr harf notu sorgulama!

AUZEF final sınavı harf notları belli oldu mu? sorusu bir süredir merak konusu oluyor..İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından 24-25 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşen güz dönemi final (bitirme) sınav sonuçları erişime açıldı. Sınav sonuçlarının ardından öğrenciler, harf notlarının açıklanacağı gün ve tarihi araştırıyor. İşte, aksis.istanbul.edu.tr harf notu sorgulama ekranı...