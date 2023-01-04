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Haberler Galeri AUZEF HARF NOTLARI açıklandı mı? AUZEF final sınavı harf notu belli oldu mu? aksis.istanbul.edu.tr harf notu sorgulama!

AUZEF HARF NOTLARI açıklandı mı? AUZEF final sınavı harf notu belli oldu mu? aksis.istanbul.edu.tr harf notu sorgulama!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi final sınavı sonuçları açıklandı.Üniversite eğitimine uzaktan devam eden öğrencilerin girdiği AUZEF final sınavları 24-25 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından harf notlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Peki, İÜ AUZEF final sınavı harf notları ne zaman açıklanır? İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 04.01.2023 18:46 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 18:56
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AUZEF HARF NOTLARI açıklandı mı? AUZEF final sınavı harf notu belli oldu mu? aksis.istanbul.edu.tr harf notu sorgulama!

AUZEF final sınavı harf notları belli oldu mu? sorusu bir süredir merak konusu oluyor..İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından 24-25 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşen güz dönemi final (bitirme) sınav sonuçları erişime açıldı. Sınav sonuçlarının ardından öğrenciler, harf notlarının açıklanacağı gün ve tarihi araştırıyor. İşte, aksis.istanbul.edu.tr harf notu sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AUZEF HARF NOTLARI açıklandı mı? AUZEF final sınavı harf notu belli oldu mu? aksis.istanbul.edu.tr harf notu sorgulama!

AUZEF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AUZEF sınav sonuçları son dakika bilgisiyle birlikte açıklandı. Yapılan duyuruyla birlikte öğrenciler sınav notlarını AKSİS üzerinden öğrenebilir.

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AUZEF HARF NOTLARI açıklandı mı? AUZEF final sınavı harf notu belli oldu mu? aksis.istanbul.edu.tr harf notu sorgulama!

AUZEF SINAVI HARF NOTLARI AÇIKLANDI MI?

Final sınav sonucuna ait harf notları 10 Ocak 2023 tarihinde aksis.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

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AUZEF HARF NOTLARI açıklandı mı? AUZEF final sınavı harf notu belli oldu mu? aksis.istanbul.edu.tr harf notu sorgulama!

AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar açıklandığı zaman AUZEF sınav sonuçlarına "http://esinav.istanbul.edu.tr" adresinden erişim sağlayabilirsiniz. Sonuçları AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile görüntüleyebilirsiniz.

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AUZEF HARF NOTLARI açıklandı mı? AUZEF final sınavı harf notu belli oldu mu? aksis.istanbul.edu.tr harf notu sorgulama!

SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)