İOKBS 2023 A - B - C kitapçığı soruları ve cevapları meb.gov.tr! Bursluluk 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. sınıf SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME PDF İNDİR!.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 3 Eylül Pazar günü gerçekleşiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bu sınav, ilköğretim 5, 6, 7, 8. sınıf ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerini hedefliyor. Devlet bursu elde etmek için sınava katılan binlerce öğrenci, sınav sonrası İOKBS Bursluluk sınavı soruları ve cevapları konusunda araştırmalar yapacak. Her aday için 100 soru için 120 dakika süre tanınıyor ve geçen yılın deneyimine göre, sorular ve cevaplar sınavdan birkaç gün sonra erişime açılmıştı. İşte, MEB İOKBS 2023 A - B - C kitapçığı soruları ve cevapları