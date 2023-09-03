Diyarbakır anneleri beş yıldır ilk günkü umutla evlat yolu gözlüyor! Tehditlere boyun eğmediler | Bir annenin haykırışı diğerlerine de cesaret verdi

Evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin evlat nöbeti 5 yıldır devam ediyor. Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin, evlat nöbeti 5. yılına giriyor. Bir grup annenin dağa kaçırılan evlatları için 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti, 1460'ıncı güne ulaştı. Evlatlarını isteyen annelerin sesini tüm Türkiye duyarken, evlat nöbetine katılım da günden güne artarak 364'e yükseldi.

Giriş Tarihi: 03.09.2023 14:15 Güncelleme Tarihi: 03.09.2023 14:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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