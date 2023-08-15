15 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MEB az önce tarihi duyurdu! O tarihte açılacak! İlkokul 1'inci sınıf ve 2,3,4.sınıflar, Ortaokul ve Lise...

MEB az önce tarihi duyurdu! O tarihte açılacak! İlkokul 1'inci sınıf ve 2,3,4.sınıflar, Ortaokul ve Lise...

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle birlikte veliler, okulların açılma tarihini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini duyurdu. Tatil planları bu takvime göre şekillenecek. Ayrıca, ara tatil dönemleri, yarıyıl tatili ve yaz tatili tarihleri de netlik kazandı. Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum eğitimi haftası da belirlendi. İşte MEB son dakika açıklamasının detayları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.08.2023 12:27 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023 12:27
  • 1
  • 13
MEB az önce tarihi duyurdu! O tarihte açılacak! İlkokul 1’inci sınıf ve 2,3,4.sınıflar, Ortaokul ve Lise...

Milli Eğitim Bakanlığı, önümüzdeki dönemin çalışma takvimini ve detaylarını duyurdu. İlkokul ve okul öncesi eğitim kurumlarında uyum haftasıyla birlikte dönem erken başlayacak. Öğretmenler için geleneksel olarak düzenlenen öğretmen seminerleri de bu dönemde gerçekleştirilecek. İşte Milli Eğitim Bakanlığı 2023-3025 çalışma takvimi için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
MEB az önce tarihi duyurdu! O tarihte açılacak! İlkokul 1’inci sınıf ve 2,3,4.sınıflar, Ortaokul ve Lise...

Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre bu yıl okullarda ilk ders zili 11 Eylül 2023 tarihinde çalacak. İlkokul 1. sınıf ve anasınıfı, anaokulu gibi okul öncesi eğitim kurumlarına başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.

  • 3
  • 13
MEB az önce tarihi duyurdu! O tarihte açılacak! İlkokul 1’inci sınıf ve 2,3,4.sınıflar, Ortaokul ve Lise...

11 Eylül'de okulların açılmasının ardından birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere toplam 2 ara tatil yapılacak. İlk ara tatil 13 Kasım'da başlayacak ve 17 Kasım'da sona erecek. Hafta sonu ile beraber öğrenciler toplam 9 gün tatil yapacak.

  • 4
  • 13
MEB az önce tarihi duyurdu! O tarihte açılacak! İlkokul 1’inci sınıf ve 2,3,4.sınıflar, Ortaokul ve Lise...

Öğrencilerin deyimiyle Sömestr veya bilinen diğer adıyla yarıyıl tatili ise 22 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 2 Şubat'ta tamamlanacak.

  • 5
  • 13
MEB az önce tarihi duyurdu! O tarihte açılacak! İlkokul 1’inci sınıf ve 2,3,4.sınıflar, Ortaokul ve Lise...

İkinci dönem 5 Şubat Pazartesi günü başlarken öğrenciler ise 8-12 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak. Okullarda 2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran cuma günü sona erecek. MEB çalışma takvimine aşağıdan ulaşabilirsiniz.