MEB az önce tarihi duyurdu! O tarihte açılacak! İlkokul 1'inci sınıf ve 2,3,4.sınıflar, Ortaokul ve Lise...

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle birlikte veliler, okulların açılma tarihini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini duyurdu. Tatil planları bu takvime göre şekillenecek. Ayrıca, ara tatil dönemleri, yarıyıl tatili ve yaz tatili tarihleri de netlik kazandı. Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum eğitimi haftası da belirlendi. İşte MEB son dakika açıklamasının detayları!