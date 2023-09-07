Her gün 1 kaşık tüketen kadın, mucizeye inanamadı! O hastalıktan muzdaripti! Bu bitki 600'den fazla...

Batı dünyasında son yıllarda popülerliği artan, ancak Asya mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan bu bitki, vücudu yenilemesiyle ön plana çıkıyor. "Süper besin" olarak adlandırılan bitki, içeriğindeki yaklaşık 600'den fazla aktif bileşikle birçok önleyici ve tedavi edici kullanım alanına sahip. Ancak bu mucize bitkinin faydaları hala araştırılmaya devam ediyor. İşte, bu özel baharatın sağlık üzerindeki etkilerini araştıran Karin adlı kadının deneyimleri...