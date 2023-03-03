İLLERİN MİLLETVEKİLİ SAYILARI 2023 | Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? YSK BELİRLEDİ! İstanbul, İzmir, Ankara...

Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için seçim bölgesi ve milletvekili sayılarını güncelledi Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 31 Aralık 2022 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı. Hangi ilden kaç milletvekili çıkacağı merak konusu oldu. İşte, il il milletvekili sayıları