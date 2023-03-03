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Haberler Galeri İLLERİN MİLLETVEKİLİ SAYILARI 2023 | Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? YSK BELİRLEDİ! İstanbul, İzmir, Ankara...

İLLERİN MİLLETVEKİLİ SAYILARI 2023 | Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? YSK BELİRLEDİ! İstanbul, İzmir, Ankara...

"Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?" sorusu gündemdeki yerini almaya devam ediyor. 2023 seçimlerinin yapılacağı tarihin açıklanmasının ardından Türkiye seçim maratonuna girmiş durumda. Öte yandan; YSK tarafından belirlenen illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ve seçim çevrelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, hangi il kaç milletvekili çıkaracak? İşte il il milletvekili sayısı...

Giriş Tarihi: 03.03.2023 15:04 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 15:15
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İLLERİN MİLLETVEKİLİ SAYILARI 2023 | Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? YSK BELİRLEDİ! İstanbul, İzmir, Ankara...

Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için seçim bölgesi ve milletvekili sayılarını güncelledi Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 31 Aralık 2022 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı. Hangi ilden kaç milletvekili çıkacağı merak konusu oldu. İşte, il il milletvekili sayıları

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İLLERİN MİLLETVEKİLİ SAYILARI 2023 | Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? YSK BELİRLEDİ! İstanbul, İzmir, Ankara...

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Yüksek Seçim Kurulu'nun illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ve seçim çevrelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Türkiye İstatistik Kurumu tarafından iletilen son nüfus bilgilerine göre, 2023 seçimlerinde illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ile seçim çevrelerine ilişkin kararını açıkladı.

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İLLERİN MİLLETVEKİLİ SAYILARI 2023 | Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? YSK BELİRLEDİ! İstanbul, İzmir, Ankara...

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın ilan ettiği 31 Aralık 2022 yılı nüfus bilgilerine göre, 18'den fazla milletvekili çıkaracak iller İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olacak.

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İLLERİN MİLLETVEKİLİ SAYILARI 2023 | Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? YSK BELİRLEDİ! İstanbul, İzmir, Ankara...

İstanbul'un 98 milletvekili ile 3, Ankara'nın 36 milletvekili ile 3, İzmir'in 28 milletvekili ile 2 ve Bursa'nın da 20 milletvekili ile 2 seçim çevresine bölündüğü kaydedildi.

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İLLERİN MİLLETVEKİLİ SAYILARI 2023 | Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? YSK BELİRLEDİ! İstanbul, İzmir, Ankara...

Kararda, deprem bölgesindeki milletvekili sayılarının değişmediği görülürken, 81 ilinin toplamda 600 milletvekili çıkaracağı vurgulandı.