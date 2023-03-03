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İLLERİN MİLLETVEKİLİ SAYILARI 2023 | Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? YSK BELİRLEDİ! İstanbul, İzmir, Ankara...
"Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?" sorusu gündemdeki yerini almaya devam ediyor. 2023 seçimlerinin yapılacağı tarihin açıklanmasının ardından Türkiye seçim maratonuna girmiş durumda. Öte yandan; YSK tarafından belirlenen illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ve seçim çevrelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, hangi il kaç milletvekili çıkaracak? İşte il il milletvekili sayısı...
Giriş Tarihi: 03.03.2023 15:04Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 15:15