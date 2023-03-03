Çalışan EYT başvurusu nereden, nasıl yapılır? EYT başvuru süresi var mı? İşte ayrıntılar

EYT başvuru süreci başladı.Emekli olmayı bekleyen milyonlarca vatandaşın hayali gerçek oldu. Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi yararlanabilecek. Emekliliğe hak kazanan vatandaşlar başvurularını e-Devlet ya da SGK üzerinden yapabilecek. e-Devlet'te EYT başvuruları için düzenleme yapıldı. Peki, EYT başvuru süresi var mı? Çalışan EYT başvurusu nereden yapılır? İşte, adım adım başvuru detayları...