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Haberler Galeri Çalışan EYT başvurusu nereden, nasıl yapılır? EYT başvuru süresi var mı? İşte ayrıntılar

Çalışan EYT başvurusu nereden, nasıl yapılır? EYT başvuru süresi var mı? İşte ayrıntılar

EYT başvuru süreci başladı.Emekli olmayı bekleyen milyonlarca vatandaşın hayali gerçek oldu. Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi yararlanabilecek. Emekliliğe hak kazanan vatandaşlar başvurularını e-Devlet ya da SGK üzerinden yapabilecek. e-Devlet'te EYT başvuruları için düzenleme yapıldı. Peki, EYT başvuru süresi var mı? Çalışan EYT başvurusu nereden yapılır? İşte, adım adım başvuru detayları...

Giriş Tarihi: 03.03.2023 16:04 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 16:36
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Çalışan EYT başvurusu nereden, nasıl yapılır? EYT başvuru süresi var mı? İşte ayrıntılar

"EYT başvurusu nasıl yapılır?" sorusu emeklilik hayali gerçekleşen milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. EYT'lilerin heyecanla beklediği düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte başvurular hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, EYT başvuru süresi var mı?, Çalışan EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte, e-devlet başvuru ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çalışan EYT başvurusu nereden, nasıl yapılır? EYT başvuru süresi var mı? İşte ayrıntılar

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle beraber hak sahipleri, SGK ve e-devlet üzerinden emeklilik başvurusunda bulunabilecek.

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Çalışan EYT başvurusu nereden, nasıl yapılır? EYT başvuru süresi var mı? İşte ayrıntılar

İlk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemenin çıkmasının ardından başvuru yapılmasıyla birlikte maaş hakkı da kazanılmış olacak.

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Çalışan EYT başvurusu nereden, nasıl yapılır? EYT başvuru süresi var mı? İşte ayrıntılar

ÇALIŞAN EYT BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Çalışan EYT'li vatandaşlar, SGK'dan "emeklilik hakkı" yazısı alarak işverene teslim ettikten sonra işlerinden ayrılabilecek. Çalışmayan vatandaşlar ise emekli olmak için SGK'ya tahsis talebinde bulunacak. Memurlar, kurumlarına "emekli talep" formuyla başvuracak. Bağ-Kur'lular ise buna ihtiyaç duymayacak.

E-DEVLET EYT BAŞVURU EKRANI

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Çalışan EYT başvurusu nereden, nasıl yapılır? EYT başvuru süresi var mı? İşte ayrıntılar

EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EYT emeklilik şartlarını karşılayan vatandaşlar, e-Devlet ya da SGK il müdürlükleri üzerinden başvurularını yapabilecek. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda, sisteme giriş yaptıktan sonra "Gelir aylık ödenek talep belgesi verilmesi" sayfasına tıklanıyor. Tahsis talep türünde ise "yaşlılık aylığı" seçilerek adım adım ilerleniyor.