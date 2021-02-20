Bartın Üniversitesi'nde bahar dönemi teorik eğitimler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun kararları doğrultusunda tamamen çevrimiçi yapılacak. Uygulamalı eğitimler ise azami tedbirler sağlandıktan sonra mümkün olan en uygun şartlarda kademeli olarak yüz yüze yapılabilecek. Uygulamalı eğitimler için şehir dışından gelecek üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait yurtlarda ve ayrı ayrı odalarda misafir edilecek.

65 yaş ve üzeri tüm vatandaşların umumi pazar yerlerine girmelerindeki kısıtlama 1 Mart tarihinden itibaren kaldırılacak.