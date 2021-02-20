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20 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İller tek tek açıklanıyor! 1 Mart'ta hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı... İller tek tek açıklanıyor! 1 Mart'ta hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı... Son dakika.. Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan normalleşme süreci ile ilgili mart ayını işaret etmişti. Kısıtlamaların kademeli olarak vaka sayısının düşük olduğu illerde kalkacağı öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından il bazında detaylar belli olmaya başladı. Peki, 1 Mart'ta hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 20.02.2021 13:06 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 13:06
Son dakika... Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde bazı kısıtlamalar hayata geçirilmişti. Vaka sayısındaki düşüşte büyük rol oynayan kısıtlamaların il bazında kademeli olarak kaldırılacağı açıklandı. Şimdi ise gözler gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, 1 Mart'ta hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR İLLER TEK TEK AÇIKLANIYOR
İl bazında kademeli olarak kısıtlamaların kaldırılacağı açıklanmıştı. Vakaların düşük olduğu illerde yeni kararlar alınmaya başladı. İlk olarak 1 Mart'ta kısıtlamanın kalkacağı il belli oldu.
1 MART'TA HANGİ İLLERDE KISITLAMALAR KALKACAK?
Bartın Valiliği Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında 1 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime geçilmesine, 65 yaş ve üzeri için pazar yeri kısıtlamasının kaldırılmasına karar verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın illerdeki kademeli normalleşme sürecine vaka durumuna göre, kentteki yetkililerin karar vereceğini açıklamasının ardından Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.
Toplantıda alınan kararlara göre 1 Mart tarihinden itibaren il genelindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime geçilecek. 1., 2., 3., 4., 8. ve 12'nci sınıflarda eğitim-öğretim haftada 5 gün olarak gerçekleşecek. 5., 6., 7., 9., 10. ve 11'inci sınıflar ise ikişerli gruplara ayrılacak. İlk gruplarda eğitim-öğretim pazartesi- salı günleri, ikinci gruplarda ise eğitim-öğretim perşembe- cuma günleri gerçekleşecek. Çarşamba günleri ise okullarda dezenfeksiyon işlemleri yapılacak. Okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet veren kantinler de masa sandalyeler kaldırılarak ve öğrenci yoğunluğunu önceleyecek şekilde kısa süreli ve temel ihtiyaçların teminine yönelik satış yapılması koşulu ile açılacak.
Bartın Üniversitesi'nde bahar dönemi teorik eğitimler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun kararları doğrultusunda tamamen çevrimiçi yapılacak. Uygulamalı eğitimler ise azami tedbirler sağlandıktan sonra mümkün olan en uygun şartlarda kademeli olarak yüz yüze yapılabilecek. Uygulamalı eğitimler için şehir dışından gelecek üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait yurtlarda ve ayrı ayrı odalarda misafir edilecek.
65 yaş ve üzeri tüm vatandaşların umumi pazar yerlerine girmelerindeki kısıtlama 1 Mart tarihinden itibaren kaldırılacak.