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Haberler Galeri Başkan Erdoğan duyurmuştu! Bartın'da kademeli normalleşme kararı | Yüz yüze eğitime geçiliyor | 65 yaş üstü için pazar yeri kısıtlaması kalkıyor

Başkan Erdoğan duyurmuştu! Bartın'da kademeli normalleşme kararı | Yüz yüze eğitime geçiliyor | 65 yaş üstü için pazar yeri kısıtlaması kalkıyor

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın illerdeki kademeli normalleşme sürecine vaka durumuna göre, kentteki yetkililerin karar vereceğini açıklamasının ardından Bartın'da kademeli normalleşme süreci kararları alındı.

Giriş Tarihi: 20.02.2021 11:49 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 11:49
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Başkan Erdoğan duyurmuştu! Bartın'da kademeli normalleşme kararı | Yüz yüze eğitime geçiliyor | 65 yaş üstü için pazar yeri kısıtlaması kalkıyor

Toplantıda alınan kararlara göre 1 Mart tarihinden itibaren il genelindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime geçilecek. 1., 2., 3., 4., 8. ve 12'nci sınıflarda eğitim-öğretim haftada 5 gün olarak gerçekleşecek.

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Başkan Erdoğan duyurmuştu! Bartın'da kademeli normalleşme kararı | Yüz yüze eğitime geçiliyor | 65 yaş üstü için pazar yeri kısıtlaması kalkıyor

5., 6., 7., 9., 10. ve 11'inci sınıflar ise ikişerli gruplara ayrılacak. İlk gruplarda eğitim-öğretim pazartesi- salı günleri, ikinci gruplarda ise eğitim-öğretim perşembe- cuma günleri gerçekleşecek.

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Başkan Erdoğan duyurmuştu! Bartın'da kademeli normalleşme kararı | Yüz yüze eğitime geçiliyor | 65 yaş üstü için pazar yeri kısıtlaması kalkıyor

Çarşamba günleri ise okullarda dezenfeksiyon işlemleri yapılacak.

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Başkan Erdoğan duyurmuştu! Bartın'da kademeli normalleşme kararı | Yüz yüze eğitime geçiliyor | 65 yaş üstü için pazar yeri kısıtlaması kalkıyor

Okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet veren kantinler de masa sandalyeler kaldırılarak ve öğrenci yoğunluğunu önceleyecek şekilde kısa süreli ve temel ihtiyaçların teminine yönelik satış yapılması koşulu ile açılacak.

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Başkan Erdoğan duyurmuştu! Bartın'da kademeli normalleşme kararı | Yüz yüze eğitime geçiliyor | 65 yaş üstü için pazar yeri kısıtlaması kalkıyor

ÜNİVERSİTEDE YÖK'ÜN KARARLARI DOĞRULTUSUNDA EĞİTİM TAMAMEN ÇEVRİMİÇİ

Bartın Üniversitesi'nde bahar dönemi teorik eğitimler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun kararları doğrultusunda tamamen çevrimiçi yapılacak.