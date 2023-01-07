07 Ocak 2023, Cumartesi
İller Bankası personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 İLBANK personel alımı sözlü sınav ne zaman yapılacak?
İller Bankası'na yapılacak sözleşmeli personel alımında başvurular sona erdi. 400 personel alımı için ilana çıkan İller Bankası, başvuru sürecinin ardından sözlü sınav aşamasına geçecek. Sınava hazırlanan adaylar, sözlü sınavın hangi tarihte yapılacağı ve başvuru sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, İller Bankası personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 İLBANK personel alımı sözlü sınav ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 07.01.2023 16:56 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 16:56
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