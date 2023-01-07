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Haberler Galeri İller Bankası personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 İLBANK personel alımı sözlü sınav ne zaman yapılacak?

İller Bankası personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 İLBANK personel alımı sözlü sınav ne zaman yapılacak?

İller Bankası'na yapılacak sözleşmeli personel alımında başvurular sona erdi. 400 personel alımı için ilana çıkan İller Bankası, başvuru sürecinin ardından sözlü sınav aşamasına geçecek. Sınava hazırlanan adaylar, sözlü sınavın hangi tarihte yapılacağı ve başvuru sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, İller Bankası personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 İLBANK personel alımı sözlü sınav ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.01.2023 16:56 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 16:56
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İller Bankası personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 İLBANK personel alımı sözlü sınav ne zaman yapılacak?

İller Bankası personel alımı başvuru sonuçları, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. 19 Aralık 2022 tarihinde başlayan başvuru süreci, 3 Ocak 2023 tarihinde sona erdi. Binlerce adayın müracaat ettiği personel alımında sıra sözlü sınav aşamasında. Banka tarafından yapılan değerlendirme sonucu aranan şartları taşıyan adaylardan, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar belirlenecek. Peki, İller Bankası personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 İLBANK personel alımı sözlü sınav ne zaman yapılacak? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İller Bankası personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 İLBANK personel alımı sözlü sınav ne zaman yapılacak?

İLLER BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İller Bankası tarafından yapılan değerlendirme sonucu aranan şartları taşıyan adaylardan, en yüksek KPSS puanını alandan başlayarak Genel Müdürlük, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Yurt İçi Hizmet Birimleri için alınacak olan ve ayrı ayrı belirtilen sayının beş katı kadar aday giriş sınavına alınmak üzere Bankanın web sayfasında ilan edilecek. Başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı.

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İller Bankası personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 İLBANK personel alımı sözlü sınav ne zaman yapılacak?

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Sınav Ankara'da yapılacak olup, sınav yerinin tam adresi ve sınav tarihi ileri bir tarihte İller Bankası'nın resmi internet adresinden duyurulacak.

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İller Bankası personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 İLBANK personel alımı sözlü sınav ne zaman yapılacak?

SÖZLÜ SINAV KONULARI

Sözlü sınavda adayların; mesleki konulara hâkimiyeti ile kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi özellikleri değerlendirilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak gerekir.

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İller Bankası personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 İLBANK personel alımı sözlü sınav ne zaman yapılacak?

KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI

Genel Müdürlük, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Yurt İçi Hizmet Birimleri itibariyle başarı sıralaması yapılır. Ancak yapılan sıralama sonunda eşitlik olması halinde Kamu Personeli Seçme Sınavı yüksek olana öncelik verilir. Eşitliğin bozulmaması halinde adaylar arasında kura çekilir.