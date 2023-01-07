İller Bankası personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 İLBANK personel alımı sözlü sınav ne zaman yapılacak?

İLLER BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İller Bankası tarafından yapılan değerlendirme sonucu aranan şartları taşıyan adaylardan, en yüksek KPSS puanını alandan başlayarak Genel Müdürlük, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Yurt İçi Hizmet Birimleri için alınacak olan ve ayrı ayrı belirtilen sayının beş katı kadar aday giriş sınavına alınmak üzere Bankanın web sayfasında ilan edilecek. Başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı.