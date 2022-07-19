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İller arası yer değiştirme il listesi: 2022 il dışı atama tayin başvuruları ne zaman? MEB başvuru şartları nelerdir?

İller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman? 2022 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme takvimi belli oldu. İl dışı tayin başvurusunda bulunmak isteyen öğretmenler, konu hakkında detayları araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 2022 il dışı atama tayin başvuruları ne zaman? MEB iller arası yer değiştirme başvuru şartları nelerdir? İşte atama takvimi ve iller arası yer değiştirme il listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.07.2022 17:04
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İller arası yer değiştirme il listesi: 2022 il dışı atama tayin başvuruları ne zaman? MEB başvuru şartları nelerdir?

İl dışı atama başvuruları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2022 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme takvimi belli oldu. Söz konusu atama sürecinde başvuru yapmak isteyen öğretmenler, başvuruların hangi tarihlerde alınacağını araştırıyor. Peki, 2022 il dışı atama tayin başvuruları ne zaman? MEB iller arası yer değiştirme başvuru şartları nelerdir? İşte atama takvimi ve iller arası yer değiştirme il listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İller arası yer değiştirme il listesi: 2022 il dışı atama tayin başvuruları ne zaman? MEB başvuru şartları nelerdir?

İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2022 il dışı atama başvuruları 25-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.

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İller arası yer değiştirme il listesi: 2022 il dışı atama tayin başvuruları ne zaman? MEB başvuru şartları nelerdir?

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacak.

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İller arası yer değiştirme il listesi: 2022 il dışı atama tayin başvuruları ne zaman? MEB başvuru şartları nelerdir?

20 İL KAPSAMINDA YAPILACAK BAŞVURULAR

1. Bakanlık Makamının 7.7.2022 tarihli ve 53573157 sayılı Onayı doğrultusunda duyuruya ekli Ek- 1 20 İl Listesi'nde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülükleri dikkate alınmak suretiyle listedeki 20 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

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İller arası yer değiştirme il listesi: 2022 il dışı atama tayin başvuruları ne zaman? MEB başvuru şartları nelerdir?

2. Bu listede belirtilen illerin birinde görev yapmakta iken soruşturma sonucu bu illerin dışındaki bir il'e atananlar, bu kapsamda başvuruda bulunmaları halinde, soruşturma sonucu ayrıldıkları il haricindeki diğer illeri tercih edebileceklerdir.

3. 20 il kapsamında yapılacak yer değiştirme başvuruları, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler için değerlendirmeye alınacaktır.