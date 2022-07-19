19 Temmuz 2022, Salı
İller arası yer değiştirme il listesi: 2022 il dışı atama tayin başvuruları ne zaman? MEB başvuru şartları nelerdir?
İller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman? 2022 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme takvimi belli oldu. İl dışı tayin başvurusunda bulunmak isteyen öğretmenler, konu hakkında detayları araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 2022 il dışı atama tayin başvuruları ne zaman? MEB iller arası yer değiştirme başvuru şartları nelerdir? İşte atama takvimi ve iller arası yer değiştirme il listesi...
Giriş Tarihi: 19.07.2022 17:04
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