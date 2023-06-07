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Haberler Galeri 5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Filozof Atakan'ı görenler şaştı kaldı! Türkiye bir dönem onu konuşuyordu! İşte, Atakan Kayalar'ın son hali...

5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Filozof Atakan'ı görenler şaştı kaldı! Türkiye bir dönem onu konuşuyordu! İşte, Atakan Kayalar'ın son hali...

Filozof Atakan'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. İki yıl önce felsefe üzerine okuduğu kitaplar hakkındaki yorumlarla ilgi çeken 10 yaşındaki Atakan Kayalar, Türkiye'nin en çok konuştuğu isimler arasındaydı. 5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Filozof Atakan, konuşma üslubu, felsefeye merakı ve sivri zekasıyla görenleri şaşkına çeviriyordu. Aylar sonra ortaya çıkan görüntüsü ise sosyal medyada yorum yapğmuruna tutuldu. İşte, Atakan Kayalar'ın son görüntüsü...

Giriş Tarihi: 07.06.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 09:42
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5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Filozof Atakan’ı görenler şaştı kaldı! Türkiye bir dönem onu konuşuyordu! İşte, Atakan Kayalar’ın son hali...

O dönem 10 yaşında olan 'Filozof Atakan'ın yeni hali sosyal medyada gündem oldu. 5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Atakan Kayalar, konuşma üslubu, felsefeye merakı ve yaşının ilerisinde bilgisiyle dikkat çekmişti. Uzun süredir ortalarda görünmeyen Kayalar'ın son hali merak ediliyordu. İşte zekasıyla herkesi kendisine hayran bırakan Filozof Atakan'ın son görüntüsü...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Filozof Atakan’ı görenler şaştı kaldı! Türkiye bir dönem onu konuşuyordu! İşte, Atakan Kayalar’ın son hali...

Dönemin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyanın gündemine oturan 'Filozof Atakan' lakaplı Atakan Kayalar hakkında değerlendirmede bularak, "Biz bir çocuğun durumunun sosyal medyada bu kadar yer almasını doğru bulmuyoruz. Biz bu duruma pedagojik olarak bakmaktayız. Biz bir çocuğun durumunun bu kadar sosyal medyada yer almasını, çocuğun üzerinden bu kadar tartışma yapılmasını onaylamıyoruz.

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5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Filozof Atakan’ı görenler şaştı kaldı! Türkiye bir dönem onu konuşuyordu! İşte, Atakan Kayalar’ın son hali...

Diğer çocukların üzerinde olan baskıyı kimse umursamıyor. Beklenti patlamasına, kendi çocukluğu açısından oluşabilecek sıkıntılar düşünülünce bizim tavrımız şu olur; bu, sadece ihtiyacın dilinden konuşmak. Aileyle görüştük, uzmanlarla görüştük, ihtiyacı neyse bu altyapıya, testlere, hangi öğretmenin desteğine ihtiyacı var gibi… Biz bunu yaparız ama sessizce yaparız. Sürekli sosyal medyada dillendirmek, çocuğun kişiliği, başka çocukların psikolojisi açısından birtakım olumsuzluklara yol açabilir. Biz gereken her tür uzmanlığa sahibiz. Ne gerekirse yapmanın sözünü de buradan veririz." demişti.

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5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Filozof Atakan’ı görenler şaştı kaldı! Türkiye bir dönem onu konuşuyordu! İşte, Atakan Kayalar’ın son hali...

Konuşma üslubu, felsefeye merakı ve yaşının ilerisinde bilgisiyle dikkat çeken Filozof Atakan, takdir edildiği kadar tartışmaların da merkezi haline gelen bir isim olmuştu.

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5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Filozof Atakan’ı görenler şaştı kaldı! Türkiye bir dönem onu konuşuyordu! İşte, Atakan Kayalar’ın son hali...

Uzun süredir ortalarda gözükmeyen Filozof Atakan'ın yeni görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.