24 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MEB duyurdu! LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS lise tercihleri ne zaman bitiyor?

MEB duyurdu! LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS lise tercihleri ne zaman bitiyor?

LGS tercihlerinde heyecan sürüyor. 2020 LGS tercih bildiriminde bulunan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 Temmuz'da başlatılan LGS tercihlerinde son viraja girildi. Henüz tercih yapamayan adayların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS lise tercihleri ne zaman bitiyor? İşte LGS ile ilgili merak edilen her şey...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 10:49 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 10:52
  • 1
  • 16
MEB duyurdu! LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS lise tercihleri ne zaman bitiyor?
MEB duyurdu! LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS lise tercihleri ne zaman bitiyor?

LGS tercihleri ne zaman bitiyor? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yüz binlerce öğrenci bu sorulara yanıt arıyor. 2020-2021 dönemi için lise tercihi yapan öğrenciler sonuçlara kilitlendi. Henüz tercih bildiriminde bulunmayan adaylar ise tercihlerin biteceği tarihi araştırıyor. 2020 LGS tercih takvimi ve lise kontenjanları gibi merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS lise tercihleri ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
MEB duyurdu! LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS lise tercihleri ne zaman bitiyor?
MEB duyurdu! LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS lise tercihleri ne zaman bitiyor?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2020 LGS tercihleri, 20-29 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

LGS TERCİH KILAVUZU 2020 İÇİN TIKLAYIN

  • 3
  • 16
MEB duyurdu! LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS lise tercihleri ne zaman bitiyor?
MEB duyurdu! LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS lise tercihleri ne zaman bitiyor?

Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

  • 4
  • 16
MEB duyurdu! LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS lise tercihleri ne zaman bitiyor?
MEB duyurdu! LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS lise tercihleri ne zaman bitiyor?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in açıkladığı takvime göre, 2020 LGS tercih sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde MEB'in resmi internet adresi üzerinden açıklanacak.

Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

  • 5
  • 16
MEB duyurdu! LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS lise tercihleri ne zaman bitiyor?
MEB duyurdu! LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS lise tercihleri ne zaman bitiyor?

LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER

e-Okul sistemi üzerinden liselerin taban puanları, kontenjanlar ve yüzdelik dilimleri açıklandı. Aşağıdaki linke tıklayarak merak edilenlerin yanıtına ulaşabilirsiniz.

2020 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberi için Tıklayınız

2020 Yerel Yerleştirme Tercih Rehberi için Tıklayınız

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu için Tıklayınız