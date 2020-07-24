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MEB duyurdu! LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS lise tercihleri ne zaman bitiyor?
LGS tercihlerinde heyecan sürüyor. 2020 LGS tercih bildiriminde bulunan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 Temmuz'da başlatılan LGS tercihlerinde son viraja girildi. Henüz tercih yapamayan adayların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS lise tercihleri ne zaman bitiyor? İşte LGS ile ilgili merak edilen her şey...
Giriş Tarihi: 24.07.2020 10:49Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 10:52
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MEB duyurdu! LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS lise tercihleri ne zaman bitiyor?
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MEB duyurdu! LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS lise tercihleri ne zaman bitiyor?
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MEB duyurdu! LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS lise tercihleri ne zaman bitiyor?
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MEB duyurdu! LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS lise tercihleri ne zaman bitiyor?
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MEB duyurdu! LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS lise tercihleri ne zaman bitiyor?