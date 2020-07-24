MEB duyurdu! LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS lise tercihleri ne zaman bitiyor?

LGS tercihleri ne zaman bitiyor? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yüz binlerce öğrenci bu sorulara yanıt arıyor. 2020-2021 dönemi için lise tercihi yapan öğrenciler sonuçlara kilitlendi. Henüz tercih bildiriminde bulunmayan adaylar ise tercihlerin biteceği tarihi araştırıyor. 2020 LGS tercih takvimi ve lise kontenjanları gibi merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS lise tercihleri ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...