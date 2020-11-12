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12 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri İlk kez Turkuvaz'ın yeni dergisi INBUSINESS'da açıklamıştı! Pfizer/BionTech aşısı yola çıkıyor İlk kez Turkuvaz'ın yeni dergisi INBUSINESS'da açıklamıştı! Pfizer/BionTech aşısı yola çıkıyor Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 50 milyonu aşkın kişinin enfekte olmasına neden olan koronavirüse karşı geliştirilen aşı çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Covid-19 karşı yüzde 90'dan fazla ekinlik gösterdiği duyurulan Pfizer/BionTech aşısı dağıtıma hazırlanıyor ve yaz aylarından bu yana yüz binlerce doz aşı üretildiği belirtiliyor. İngiltere ve ABD'de yıl sonundan önce kritik durumdaki insanlara dağıtılması planlanan aşının, üretim hattından kargolanmasına kadar olan tüm süreci gösteren fotoğraflar yeni bir aşının geliştirilmesi ve toplu üretimi için gösterilen büyük çabayı gözler önüne seriyor. Öte yandan BionTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, geçtiğimiz günlerde Turkuvaz'ın yeni dergisi INBUSINESS' a özel açıklamalar yapmıştı. Giriş Tarihi: 12.11.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 11:46 ABD VE İNGİLTERE'DE YIL SONUNDAN ÖNCE KULLANILABİLİR Pfizer'dan tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada , Alman BionTech SE firmasıyla geliştirilen deneysel corona virüs aşısının, klinik denemelerin son aşamasında başarılı olduğu duyuruldu. 43 binden fazla gönüllüyle yapılan çalışmanın ara verilerinde de aşının yüzde 90'dan fazla etkili olduğu görüldü. Aşının başarısının son testlerde tekrarlanması halinde bu durum birçok insanın haftalar sonra corona virüse karşı aşılanabileceği anlamına geliyor. GALERİ DEVAM EDİYOR
Bununla birlikte İngiltere ve ABD, karar merciileri tarafından onaylanması halinde aşının yıl sonundan önce kritik durumda bulunan insanlar için kullanılabileceğini duyurdu. Pfizer'ın ABD ile 100 milyon doz, İngiltere ile 10 milyon dozluk bir aşı anlaşması bulunuyor.
YAZ AYLARINDAN BU YANA YÜZ BİNLERCE DOZ AŞI ÜRETİLDİ Diğer yandan, pandemi öyle bir acil durum yarattı ki Pfizer de dahil olmak üzere Oxford/AstraZeneca, Sinovac ve daha pek çok ilaç şirketi, aşılarının işe yarayacaklarına dair herhangi bir kanıt bulunmadan önce dozları üretmeye başladı. NTV'nin haberine göre, bu nedenle, Pfizer/BionTech'in yaz sonunda, üretime başladığından beri yüz binlerce doz aşısı oluştu. Belçika'nın Puurs kentinde doldurulan şişeler, Amerika'ya tedarik sağlayan Michigan'daki Kalamazoo şehri ile Avrupa'da piyasaya sürülecek. TONLARCA KURU BUZLA NAKLİYE Öte yandan, iki doz halinde uygulanan ve -70 derecede saklanması gereken bu aşının dağıtımının geleneksel aşılara veya oda sıcaklığında toz halinde tutulabilenlere kıyasla daha zor olacağı düşünülüyor. Tonlarca kuru buz, dozları gerekli sıcaklıkta tutacak ve termal sensörler bu değerli kargonun tsıcaklığını sürekli takip edecek.
İşte tüm dünyayı umutlandıran aşının adım adım üretim ve dağıtım süreci...
1-ANAHTAR KOD Her şey, Alman firması BioNTech tarafından geliştirilen yenilikçi tedavinin kalbinde yapay genetik kodu üreten 'biyoreaktör' ile başlıyor. Virüs proteinini tetikleyen ve vücudun bununla savaşmasına izin veren sentetik genetik kod, Almanya'nın Mainz kentindeki BioNTech tesisinde üretildi.