İlk kez Turkuvaz'ın yeni dergisi INBUSINESS'da açıklamıştı! Pfizer/BionTech aşısı yola çıkıyor

YAZ AYLARINDAN BU YANA YÜZ BİNLERCE DOZ AŞI ÜRETİLDİ

Diğer yandan, pandemi öyle bir acil durum yarattı ki Pfizer de dahil olmak üzere Oxford/AstraZeneca, Sinovac ve daha pek çok ilaç şirketi, aşılarının işe yarayacaklarına dair herhangi bir kanıt bulunmadan önce dozları üretmeye başladı. NTV'nin haberine göre, bu nedenle, Pfizer/BionTech'in yaz sonunda, üretime başladığından beri yüz binlerce doz aşısı oluştu. Belçika'nın Puurs kentinde doldurulan şişeler, Amerika'ya tedarik sağlayan Michigan'daki Kalamazoo şehri ile Avrupa'da piyasaya sürülecek.