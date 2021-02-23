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23 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri İlk kez tayin olacakları ilgilendiriyor... Mülakat kalktı mı? Kamuya atamalarda mülakatlara Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Eylem Planı... İlk kez tayin olacakları ilgilendiriyor... Mülakat kalktı mı? Kamuya atamalarda mülakatlara Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Eylem Planı...
Son dakika açıklamasına göre, İnsan Hakları Eylem Planı'na göre kamu görevlerine yapılacak ilk tayinlerde yapılan mülakat konusunda yeni kararlar alındı. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı ile kamuda önemli değişiklikler yapılması amaçlanıyor. Kamuya atamalarda mülakatlara Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Eylem Planı hakkında yeni gelişmeler merak ediliyor. Mülakatlar kalktı mı sorusunun yanıtı kısa sürede sosyal medyanın gündeminde ilk sıraya yerleşti.
Giriş Tarihi: 23.02.2021 16:53 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 16:53
Mülakat kalktı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı neticesinde kamu mülakatlarında değişim yaşanacak. Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı planın ayrıntılarına göre, eylem planıyla birlikte mahkemeler arasından aynı konuda çıkan farklı kararlarla ilgili düzenleme yapılması hedefleniyor. Kamuya yapılacak atamalar için bekleyen vatandaşlar mülakat detaylarını merak ediyor. İşte, mülakatlar kalktı mı? Atamalarda mülakat kalkacak mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR ATAMALARDA MÜLAKATLAR KALKTI MI?
İnsan Hakları Eylem Planı'na göre kamu görevine ilk defa yapılacak atamalarda, görevin niteliğinin gerektirdiği haller dışında mülakat kaldırılacak. Atamalar sadece merkezi sınav sonuçlarına göre yapılacak.
ADALET BAKANLIĞI İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI KAPSAMI
*Mülki idare amirleriyle üst kademe kamu yöneticilerinin insan hakları duyarlılığını artırılması için de faaliyetler yapılması planlanıyor. Bu kapsamda toplumun insan haklarına duyarlılığını artırmak amacıyla din görevlilerine temel insan hakları eğitimi verilecek.
*Planın hedefleri arasında kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik iyileştirmeler de yer alıyor. Önceden hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra sigortalı işte çalışamayan stajyer avukatların, eylem planıyla birlikte bir mesleği icra ederken aynı zamanda avukatlık stajı yapılabilmesine imkân sağlanacak.
*Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla İstanbul Havalimanı'nda başlatılan 7 gün 24 saat adliye uygulamasının hava ve yolcu trafiğinin yoğun olduğu diğer havalimanlarında da yaygınlaştırılması planlanıyor.