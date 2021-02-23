Mülakat kalktı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı neticesinde kamu mülakatlarında değişim yaşanacak. Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı planın ayrıntılarına göre, eylem planıyla birlikte mahkemeler arasından aynı konuda çıkan farklı kararlarla ilgili düzenleme yapılması hedefleniyor. Kamuya yapılacak atamalar için bekleyen vatandaşlar mülakat detaylarını merak ediyor. İşte, mülakatlar kalktı mı? Atamalarda mülakat kalkacak mı?