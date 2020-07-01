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Jandarma 1300 muvazzaf subay ve astsubay alımı şartları neler? Jandarma Genel Komutanlığı başvuru ne zaman?
Jandarma subay ve astubay alımı ne zaman? Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi'ne 300 subay öğrenci, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'na 1000 astsubay öğrenci alımı yapılacak. İlgili ilanın yayımlanmasının ardından başvuru şartları ve detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Jandarma 1300 muvazzaf subay ve astsubay alımı şartları neler? Jandarma Genel Komutanlığı başvuru ne zaman? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 01.07.2020 17:19Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 17:31