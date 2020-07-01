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Haberler Galeri Jandarma 1300 muvazzaf subay ve astsubay alımı şartları neler? Jandarma Genel Komutanlığı başvuru ne zaman?

Jandarma 1300 muvazzaf subay ve astsubay alımı şartları neler? Jandarma Genel Komutanlığı başvuru ne zaman?

Jandarma subay ve astubay alımı ne zaman? Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi'ne 300 subay öğrenci, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'na 1000 astsubay öğrenci alımı yapılacak. İlgili ilanın yayımlanmasının ardından başvuru şartları ve detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Jandarma 1300 muvazzaf subay ve astsubay alımı şartları neler? Jandarma Genel Komutanlığı başvuru ne zaman? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 01.07.2020 17:19 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 17:31
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Jandarma 1300 muvazzaf subay ve astsubay alımı şartları neler? Jandarma Genel Komutanlığı başvuru ne zaman?

Jandarma muvazzaf subay ve astsbay alımı ne zaman? Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazz astubay (1000) ve subay (300) ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacak başvuruların tarihleri belli oldu. Peki Jandarma 1300 muvazzaf subay ve astsubay alımı şartları neler? Jandarma Genel Komutanlığı başvuru ne zaman? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Jandarma 1300 muvazzaf subay ve astsubay alımı şartları neler? Jandarma Genel Komutanlığı başvuru ne zaman?

BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Başvurular 3 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Girisinternet adresleri ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.

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Jandarma 1300 muvazzaf subay ve astsubay alımı şartları neler? Jandarma Genel Komutanlığı başvuru ne zaman?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b.Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya kayıttarihine kadar mezun olacak durumda olmak veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olmak,

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Jandarma 1300 muvazzaf subay ve astsubay alımı şartları neler? Jandarma Genel Komutanlığı başvuru ne zaman?

c.Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1999ve sonrası doğumlu olmak)(Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)

ç.Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

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Jandarma 1300 muvazzaf subay ve astsubay alımı şartları neler? Jandarma Genel Komutanlığı başvuru ne zaman?

d.Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

e.www.jandarma.gov.trve www.jsga.edu.trinternet adreslerinde yayımlanan "2020 yılıJandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) Öğrenci başvuru kılavuzu'nda ve 2020 yılıJandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi (JSGF) Öğrenci Başvuru Kılavuzu'nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.