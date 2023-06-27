İL İL KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ 2023 | 28 Haziran 2023 Diyanet namaz vakitleri! Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, İzmir, Ankara...

"Bayram namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Müslüman alemi için büyük bir önem taşıyan Kurban Bayramı 28 Haziran günü idrak edilecek. Sabah saatlerinde namaza gidecek olan vatandaşlar, namaz vakitlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 Kurban bayramı namaz saatlerini il il yayınladı. İşte, Diyanet verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri 2023!