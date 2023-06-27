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Haberler Galeri İL İL KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ 2023 | 28 Haziran 2023 Diyanet namaz vakitleri! Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, İzmir, Ankara...

İL İL KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ 2023 | 28 Haziran 2023 Diyanet namaz vakitleri! Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, İzmir, Ankara...

"Bayram namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Müslüman alemi için büyük bir önem taşıyan Kurban Bayramı 28 Haziran günü idrak edilecek. Sabah saatlerinde namaza gidecek olan vatandaşlar, namaz vakitlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 Kurban bayramı namaz saatlerini il il yayınladı. İşte, Diyanet verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri 2023!

Giriş Tarihi: 27.06.2023 09:28
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İL İL KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ 2023 | 28 Haziran 2023 Diyanet namaz vakitleri! Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, İzmir, Ankara...

Bayram namazı saatleri 2023! Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı saatlerini duyurdu. Kurban Bayramı 28 Haziran günü idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazı eda edilecek. Peki, bayram namazı saat kaçta? İşte il il bayram namaz vakitleri 2023!

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İL İL KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ 2023 | 28 Haziran 2023 Diyanet namaz vakitleri! Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, İzmir, Ankara...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

2023 yılında Kurban Bayramı, 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak. 4 gün süren Kurban Bayramı, 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

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İL İL KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ 2023 | 28 Haziran 2023 Diyanet namaz vakitleri! Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, İzmir, Ankara...

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2023

28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazı eda edilecek. İllere göre bayram namazı saatleri Diyanet tarafından duyuruldu. İşte, il il bayram namaz vakitleri...

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İL İL KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ 2023 | 28 Haziran 2023 Diyanet namaz vakitleri! Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, İzmir, Ankara...

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bayram namazı 28 Haziran Çarşamba günü camide cemaatle birlikte kılınacak.

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İL İL KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ 2023 | 28 Haziran 2023 Diyanet namaz vakitleri! Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, İzmir, Ankara...

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.10