Dünyanın kilitlendiği en büyük sorun LGBT terörü! Açık hedef çocuklar! Koordineli saldırılar başladı

LGBT terörü açık açık hedefini belli etti. New York'ta gerçekleştirilen LGBT gösterisinde "Buradayız, çocuklarınız için geliyoruz" sloganları eşliğinde yürüyüş yapılmıştı. İğrenç kostümler ve teşhirciliğin zirve yaptığı eylemleri protesto eden bir kadın ise darp edildi. Kadınların cinsiyete dayalı haklarını savunduğunu belirten Kay Yang, LGBT terörünü bir tarikat olarak tanımlarken bunun çocuklara yönelik koordineli bir saldırı olduğunu dile getirdi.

Giriş Tarihi: 27.06.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 10:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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