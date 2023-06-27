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Dünyanın kilitlendiği en büyük sorun LGBT terörü! Açık hedef çocuklar! Koordineli saldırılar başladı

LGBT terörü açık açık hedefini belli etti. New York'ta gerçekleştirilen LGBT gösterisinde "Buradayız, çocuklarınız için geliyoruz" sloganları eşliğinde yürüyüş yapılmıştı. İğrenç kostümler ve teşhirciliğin zirve yaptığı eylemleri protesto eden bir kadın ise darp edildi. Kadınların cinsiyete dayalı haklarını savunduğunu belirten Kay Yang, LGBT terörünü bir tarikat olarak tanımlarken bunun çocuklara yönelik koordineli bir saldırı olduğunu dile getirdi.

Giriş Tarihi: 27.06.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 10:38
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Dünyanın kilitlendiği en büyük sorun LGBT terörü! Açık hedef çocuklar! Koordineli saldırılar başladı
LGBT terörü, gerçek yüzünü New York sokaklarında bir kez daha göstermişti. Pazar günü gerçekleştirilen eylemde açık açık hedefini belli eden LGBT'liler 'Buradayız, çocuklarınız için geliyoruz' sloganları eşliğinde yürümüştü. Bu olayın yankıları sürerken o eylemde kadınların cinsiyete dayalı haklarını savunan bir kadın darp edildi.
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Dünyanın kilitlendiği en büyük sorun LGBT terörü! Açık hedef çocuklar! Koordineli saldırılar başladı
'Beyinleri yıkanan çocuklara ve ebeveynlere yardım etmek için çalıştığını belirten Kay Yang, uğradığı saldırı sonrası 'Cesursun. Uyandırılan çılgınlığı durdurmak için senin gibi daha fazla insana ihtiyacımız var!' sözleri ile desteklendiğini belirtti.
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Dünyanın kilitlendiği en büyük sorun LGBT terörü! Açık hedef çocuklar! Koordineli saldırılar başladı

BEDELİNİ KİM ÖDÜYOR

Bir dönem LGBT'yi savunduğunu söyleyen ancak bir süre sonra gerçeklerle yüzleştiğini belirten Kay Yang, bunun nereden geldiğini ve bedelini kimin ödediğini daha derinden araştırmaya başladığını ve hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

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Dünyanın kilitlendiği en büyük sorun LGBT terörü! Açık hedef çocuklar! Koordineli saldırılar başladı

KÜRESEL GÜNDEMİN BİR PARÇASI

KYang 'toplumu yeniden yapılandırmak ve sosyal normlarımızı yeniden düzenlemek küresel gündemin bir parçası' ifadelerini kullandı.

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Dünyanın kilitlendiği en büyük sorun LGBT terörü! Açık hedef çocuklar! Koordineli saldırılar başladı

KİMLİĞİMİZİ BALTALIYORLAR

LGBT terörünü 'Gerçekliğin çift biçimli doğasını baltalıyorlar ve kimliğimizi baltalamak için cinsiyetler arasındaki farklılıkları yıkıyorlar. Bizim için kimlikler inşa ediyorlar ve onları benimsememizi istiyorlar' ifadeleri ile açıkladı.