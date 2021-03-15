İl il güncel risk haritası! 15 Mart koronavirüs risk haritası açıklandı mı? Düşük, yüksek ve çok yüksek riskli iller listesi...

15 Mart koronavirüs risk haritası açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların, yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu hatırlatmak istiyorum." dedi. Bu akşam açıklanacak yeni risk haritası ise belli olacak. İşte, 15 Mart koronavirüs risk haritası açıklandı mı? Düşük, yüksek ve çok yüksek riskli iller listesi...