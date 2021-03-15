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15 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İl il güncel risk haritası! 15 Mart koronavirüs risk haritası açıklandı mı? Düşük, yüksek ve çok yüksek riskli iller listesi... İl il güncel risk haritası! 15 Mart koronavirüs risk haritası açıklandı mı? Düşük, yüksek ve çok yüksek riskli iller listesi...
15 Mart koronavirüs risk haritası açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların, yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu hatırlatmak istiyorum." dedi. Bu akşam açıklanacak yeni risk haritası ise belli olacak. İşte, 15 Mart koronavirüs risk haritası açıklandı mı? Düşük, yüksek ve çok yüksek riskli iller listesi...
Giriş Tarihi: 15.03.2021 20:51 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 20:51
15 Mart koronavirüs risk haritası açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından iki hafta önce alınan kararların bir süre daha 81 ilde uygulanması kararı alındığını açıkladı. Son günlerde illerin vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında risk haritasında değişim yaşanacak. Sağlık Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, 15 Mart koronavirüs risk haritası açıklandı mı? Düşük, yüksek ve çok yüksek riskli iller listesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR TÜRKİYE YENİ RİSK HARİTASI AÇIKLANDI MI?
Kabine toplantısının ardından yeni risk haritasının açıklanması bekleniyordu ancak yeni risk haritasına ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadI. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan en güncel veriler haberimizde yer alıyor.
İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından il il 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı güncel haritayı "Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli" mesajıyla paylaştı.
27 Şubat-5 Mart tarihleri arasındaki verilerin yer aldığı haritada önceki haftaya göre değişim dikkat çekti. Önceki haftaya göre en çok artışın görüldüğü il Sinop oldu. Sinop'ta artış 100 binde 154 olurken bu ili 100 binde 95 ile Kilis, 100 binde 86 ile Samsun, 100 binde 73 ile Amasya ve Edirne izledi.
TÜRKİYE İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI DÜŞÜK RİSKLİ İLLER
Uşak: 18,40
Diyarbakır: 17,94 Bingöl: 15,81 Muş: 16,64 Bitlis: 15,67 Siirt: 16,35 Şanlıurfa Mardin: 9,24 Batman: 8,06 Şırnak: 2,29 Van: 10,13 Ağrı: 19:00 Iğdır: 17,19 Hakkari: 4,97