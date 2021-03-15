Kabine kararları: Kısıtlamalar yeniden gelecek mi? Hangi illerin risk haritası değişecek? Kırmızıya dönecek iller...

Kısıtlamalar yeniden gelecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kontrollü normalleşme adımı sonrasında bazı illerde vaka sayılarında artış yaşandı. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine toplantısının en önemli konusunun da bu olması bekleniyor. Kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği ise merak edilen konular arasında yer alıyor. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, kısıtlamalar yeniden gelecek mi? Hangi illerin risk haritası değişecek? Kırmızıya dönecek iller...