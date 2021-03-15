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15 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kabine kararları: Kısıtlamalar yeniden gelecek mi? Hangi illerin risk haritası değişecek? Kırmızıya dönecek iller... Kabine kararları: Kısıtlamalar yeniden gelecek mi? Hangi illerin risk haritası değişecek? Kırmızıya dönecek iller...
Kısıtlamalar yeniden gelecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kontrollü normalleşme adımı sonrasında bazı illerde vaka sayılarında artış yaşandı. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine toplantısının en önemli konusunun da bu olması bekleniyor. Kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği ise merak edilen konular arasında yer alıyor. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, kısıtlamalar yeniden gelecek mi? Hangi illerin risk haritası değişecek? Kırmızıya dönecek iller...
Giriş Tarihi: 15.03.2021 19:03 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 19:03
Kısıtlamalar yeniden gelecek mi? Hangi illerin risk haritası değişecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren konuyla ilgili açıklamaların gelmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında alınan kararları açıklayacak. Vaka sayılarının artması ve mutant virüsün yayılması sonrasında alınacak kararlar merak ediliyor. Hafta sonu kısıtlamaları ve mekanların durumu için değerlendirmelerin masada olması bekleniyor. İşte, kısıtlamalar yeniden gelecek mi? Hangi illerin risk haritası değişecek? Kırmızıya dönecek iller...
GALERİ DEVAM EDİYOR RİSK DURUMUNA GÖRE KARAR VERİLECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında kademeli normalleşme adımlarındaki son durum ele alınacak. Bazı illerde vaka sayılarında artış var. Mutasyonlu virüs vakalarında da benzer bir artış söz konusu. Her il özelinde değerlendirmeler yapılacak. Risk durumuna göre karar verilecek.
AŞI ÇALIŞMALARI
Aşı çalışmaları da kabine toplantısında masada olacak. Türkiye'deki aşılanma süreci değerlendirilecek. Aşı tedariki konusunda Çin ve Almanya'dan sipariş edilen aşıların son durumu ile yerli aşı çalışmaları ele alınacak.
ALARM ZİLLERİ 9 İL İÇİN ÇALIYOR
Sağlık Bakanlığı kademeli normalleşme sürecinde 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarını içeren yeni haritayı bugün yayınlayacak. 6-12 Mart arasındaki vaka sayılarının açıklanacağı haritada illerin risk durumları düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde sınıflandırılacak. Türkiye'de 26 il vaka sayıları 100 binde 100'ün üzerinde olduğundan çok yüksek riskli kategoride yer alıyor.
İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Mersin, Kilis ve Artvin ise geçtiğimiz hafta yüksek riskten çok yüksek riskli kategoriye geçmişti. 1Bugün Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklanacak haftalık haritada söz konusu 9 il yine çok yüksek riskli kategoride yer alırsa tehlike çanları çalmaya başlayacak.