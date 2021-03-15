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15 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri AÖL son dakika açıklaması: AÖL 2021 2. dönem kayıt yenileme ne zaman? Açık Lise sınav tarihleri... AÖL son dakika açıklaması: AÖL 2021 2. dönem kayıt yenileme ne zaman? Açık Lise sınav tarihleri...
AÖL 2021 2. dönem kayıt yenileme ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖL kayıt yenile tarihi için yaşanan gelişmeler öğrencilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Lise öğrenim sürecinin açıköğretim üzerinden tamamlamak isteyen öğrenciler için MEB tarafından beklenen tarih açıklaması geldi. İşte, AÖL 2021 2. dönem kayıt yenileme ne zaman? Açık Lise sınav tarihleri...
Giriş Tarihi: 15.03.2021 22:34 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 22:34
AÖL 2021 2. dönem kayıt yenileme ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemi son gelişmeler ile takip ediliyor. AÖL kayıt yenileme tarihi için MEB tarafından son dakika açıklamaları geliyor. AÖL kayıt yenileme tarihi için sorgulama işlemi devam ediyor. İşte, AÖL 2021 2. dönem kayıt yenileme ne zaman? Açık Lise sınav tarihleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz haftalarda AÖL sınavları ile ilgili açıklama yapmıştı. 'Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullanan Selçuk, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021'de, 2. dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak." demişti.
AÖL DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?
* http://www.aol.meb.gov.tr Açık Öğretim Lisesi internet sayfasında yer alan ''Öğrenci Girişi'' başlığını seçiniz. Öğrenci numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapınız.
* Sol tarafta yer alan ''Kayıt Yenileme / Ders Seçme'' başlığı altında yer alan ''Ders Seçme İşlemleri'' modülünü seçiniz.
* Açılan sayfada seçebileceğiniz derslerin listesi gelecektir. Burada dersler dönem başlığı altında 1. Dönemden başlamak üzere sıralanmıştır.
* Dersi seçmek için ilgili dersin satır başındaki simgeyi tıklayınız. Seçtiğiniz dersler bir alt tabloya atanacaktır.
* Ders seçme sayfasında bulunan Otomatik Ders Seçme İşlemi İçin Tıklayınız kısmındaki Kaydet butonunu tıklamanız durumunda sistem otomatik olarak derslerinizi seçecektir.
AÖL (AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ) 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NASIL YAPILACAK? AÖL kayıt yenileme ile ilgili geçtiğimiz günlerde şu duyuru yapıldı; "Bakanlık onayı doğrultusunda; 2020-2 Döneminde Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olan öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacaktır. (Öğrencilerimizin bunun için herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur.) Ancak Açık Öğretim Bilgi Yönetim Sisteminde "Öğrenci Durumu: İNCELEMEYE ALINMIŞ ÖĞRENCİ" olan öğrencilerimizin (herhangi bir nedenle otomatik kayıt yenileme işleminin yapılmasına engel bir durumu olan öğrencilerimizin) 8 Mart 2021 tarihine kadar dilekçe ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurarak İNCELEME DURUMLARININ kaldırılmasını talep etmeleri gerekmektedir. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrenci taleplerini açık lise e-posta adresine gönderecektir. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından talepler incelenerek, talebi uygun görülen öğrencilerin inceleme durumları kaldırılacaktır.