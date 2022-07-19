19 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İl içi açıklayan iller: 2022 öğretmen il içi yer değiştirme sonuçlarına nereden bakılır? MEB atama tayin sonuçları sorgulama!

İl içi açıklayan iller: 2022 öğretmen il içi yer değiştirme sonuçlarına nereden bakılır? MEB atama tayin sonuçları sorgulama!

İl içi açıklayan iller listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. MEB tarafından gerçekleştirilen il içi atama başvurularının tamamlanmasının ardından sonuçlar heyecanla bekleniyordu. MEB'in takvimine göre, 2022 il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları 19 Temmuz'da yani bugün açıklanacak. Peki, İl içi açıklayan iller hangileri? 2022 öğretmen il içi yer değiştirme sonuçlarına nereden bakılır? MEB atama tayin sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.07.2022 09:04 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022 09:04
  • 1
  • 10
İl içi açıklayan iller: 2022 öğretmen il içi yer değiştirme sonuçlarına nereden bakılır? MEB atama tayin sonuçları sorgulama!

İl içi açıklayan iller hangileri? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 4-8 Temmuz tarihlerinde alındı. Şimdi ise gözler sonuçlarda. İl içi tayin bekleyen öğretmenler, heyecan içinde MEB'den gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, il içi açıklayan iller hangileri? 2022 öğretmen il içi yer değiştirme sonuçlarına nereden bakılır? MEB atama tayin sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
İl içi açıklayan iller: 2022 öğretmen il içi yer değiştirme sonuçlarına nereden bakılır? MEB atama tayin sonuçları sorgulama!

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Öğretmenlerin isteğe bağlı il içi atama sonuçları, tercih yaptıkları illerin Milli Eğitim Müdürlüğü sayfası üzerinden erişime açılacak. Tercih yapan öğretmenlerin, atama sonuçlarını görüntüleyebilmesi için bulundukları ilin Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasını ziyaret etmesi gerekiyor. (Örnek: İstanbul MEB)

  • 3
  • 10
İl içi açıklayan iller: 2022 öğretmen il içi yer değiştirme sonuçlarına nereden bakılır? MEB atama tayin sonuçları sorgulama!

40 TERCİH HAKKI VERİLDİ

4 Temmuz'da başlayan 2022 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 8 Temmuz'da sona erdi. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebildi.

  • 4
  • 10
İl içi açıklayan iller: 2022 öğretmen il içi yer değiştirme sonuçlarına nereden bakılır? MEB atama tayin sonuçları sorgulama!

GÖREVDEN AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

İl içi atama sonuçlarına göre tercih ettikleri kuruma atanan öğretmenler, bulundukları okul ya da kurumdan 20 Temmuz 2022 itibarıyla görevden ayrılma işlemlerini yapabilecek.

  • 5
  • 10
İl içi açıklayan iller: 2022 öğretmen il içi yer değiştirme sonuçlarına nereden bakılır? MEB atama tayin sonuçları sorgulama!

KİMLER İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU YAPABİLDİ?

Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6'ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumlarında 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri hâlinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecekler.