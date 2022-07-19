İl içi açıklayan iller: 2022 öğretmen il içi yer değiştirme sonuçlarına nereden bakılır? MEB atama tayin sonuçları sorgulama!

İl içi açıklayan iller listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. MEB tarafından gerçekleştirilen il içi atama başvurularının tamamlanmasının ardından sonuçlar heyecanla bekleniyordu. MEB'in takvimine göre, 2022 il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları 19 Temmuz'da yani bugün açıklanacak. Peki, İl içi açıklayan iller hangileri? 2022 öğretmen il içi yer değiştirme sonuçlarına nereden bakılır? MEB atama tayin sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...