AÖL 3. dönem sınavları başladı mı? 2022 açık öğretim lise online sınav giriş nasıl yapılır? Sınav tarihleri ne zaman?
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? 2022 açık lise üçüncü dönem sınavları için geri sayım başladı. Online sınav hakkında detayları merak eden öğrenciler, konu hakkında internet üzerinden araştırmarlını sürdürüyor. MEB tarafından yayımlanan takvim ile detaylar belli oldu. Peki, AÖL 3. dönem sınavları başladı mı? 2022 açık öğretim lise online sınav giriş nasıl yapılır? AÖL 3. dönem sınav tarihleri ne zaman? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 19.07.2022
09:24 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022
09:24
AÖL 3. dönem sınavları başladı mı? Online sınava nereden girilir? Eğitimini açık lise üzerinden devam ettiren öğrenciler, üçüncü dönem sınavlarına hazırlıklarını tamamladı. MEB takvimine göre temmuz ayında gerçekleştirileceği duyurulan AÖL 3. dönem sınavlarının online yapılacağı bildirilmişti. Şimdi ise gözler sınavın nasıl uygulanacağına çevrildi. Peki, AÖL 3. dönem sınavları başladı mı? 2022 açık öğretim lise online sınav giriş nasıl yapılır? AÖL 3. dönem sınav tarihleri ne zaman? İşte merak edilenler...
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AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖL 3. dönem sınavları 20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan - 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacak.
AÖL ONLINE SINAV GİRİŞ NASIL YAPILIR?
* Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.
* Online Sınavla ilgili olarak, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2021 tarih ve 21060217 sayılı yazılarına göre; Milli Eğitim Müdürlüklerince,
şeklinde İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına resmi yazı gönderilmiştir. Bu konuda talepte bulunan öğrencilerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına başvurması gerekmektedir. "...İnternet erişimi olmayan öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce belirlenen internet erişimi olan ve bilgisayar/tablet bulunan okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması, Engelli öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce okuyucu/kodlayıcı görevlendirilerek ev/hastanede veya belirlenen okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması..."
* Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir. Öğrencilerimizin cep telefonu veya bilgisayarlarındaki bildirimleri de sınavdan önce kapatmaları gerekmektedir.