30 Temmuz 2021, Cuma
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İl dışı tayinler ne zaman? MEBBİS il dışı öğretmen tayinleri başladı mı? Başvuru şartları ve kontenjanlar...
İl dışı tayinler ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenlerin il dışı tayinleri için geri sayım sürüyor. Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Öğretmenler başvuru sürecinin nasıl işleyeceğine yönelik süreci yakından takip ediyor. İşte, İl dışı tayinler ne zaman? MEBBİS il dışı öğretmen tayinleri başladı mı? Başvuru şartları ve detayları...
Giriş Tarihi: 29.07.2021 23:44 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 23:45
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