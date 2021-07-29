İl dışı tayinler ne zaman? MEBBİS il dışı öğretmen tayinleri başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İl dışı atama başvurusu yapmak isteyen öğretmenler MEM tarafından duyurulan ihtiyaç listelerine göre başvuru yapabiliyor. il dışı atamalar için başvuru süreci 30 Temmuz itibariyle başlayacak. Değerlendirmelerin ardından sonuçlar kısa süre içinde başlayacak. İşte, İl dışı tayinler ne zaman? MEBBİS il dışı öğretmen tayinleri başladı mı? Başvuru şartları ve kontenjanlar...