30 Temmuz 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İl dışı tayinler ne zaman? MEBBİS il dışı öğretmen tayinleri başladı mı? Başvuru şartları ve kontenjanlar...

İl dışı tayinler ne zaman? MEBBİS il dışı öğretmen tayinleri başladı mı? Başvuru şartları ve kontenjanlar...

İl dışı tayinler ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenlerin il dışı tayinleri için geri sayım sürüyor. Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Öğretmenler başvuru sürecinin nasıl işleyeceğine yönelik süreci yakından takip ediyor. İşte, İl dışı tayinler ne zaman? MEBBİS il dışı öğretmen tayinleri başladı mı? Başvuru şartları ve detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.07.2021 23:44 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 23:45
  • 1
  • 8
İl dışı tayinler ne zaman? MEBBİS il dışı öğretmen tayinleri başladı mı? Başvuru şartları ve kontenjanlar...

İl dışı tayinler ne zaman? MEBBİS il dışı öğretmen tayinleri başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İl dışı atama başvurusu yapmak isteyen öğretmenler MEM tarafından duyurulan ihtiyaç listelerine göre başvuru yapabiliyor. il dışı atamalar için başvuru süreci 30 Temmuz itibariyle başlayacak. Değerlendirmelerin ardından sonuçlar kısa süre içinde başlayacak. İşte, İl dışı tayinler ne zaman? MEBBİS il dışı öğretmen tayinleri başladı mı? Başvuru şartları ve kontenjanlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
İl dışı tayinler ne zaman? MEBBİS il dışı öğretmen tayinleri başladı mı? Başvuru şartları ve kontenjanlar...

İL DIŞI İHTİYAÇ LİSTESİ 2021 AÇIKLANDI MI?

İl dışı tayin ihtiyaç kontenjanları, her il için ayrı ayrı il müdürlükleri tarafından resmi internet sitesinde açıklanıyor. İlgili müdürlüklerin duyurularını takip ederek il dışı tayin ihtiyaç listelerini inceleyebilirsiniz. İl dışı ihtiyaç listelerinin açıklanması halinde haberimiz içerisinde eklenecektir.

  • 3
  • 8
İl dışı tayinler ne zaman? MEBBİS il dışı öğretmen tayinleri başladı mı? Başvuru şartları ve kontenjanlar...

İL DIŞI ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

  • 4
  • 8
İl dışı tayinler ne zaman? MEBBİS il dışı öğretmen tayinleri başladı mı? Başvuru şartları ve kontenjanlar...

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

  • 5
  • 8
İl dışı tayinler ne zaman? MEBBİS il dışı öğretmen tayinleri başladı mı? Başvuru şartları ve kontenjanlar...

İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1. Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.