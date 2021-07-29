Beklenen açıklama geldi: Yasaklar geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Aşılar en çok risk grubundaki vatandaşlarımız için önemli. Ancak yaygın olarak aşılanmadan onları korumamız mümkün değil. Sevdiklerimizi korumamız için önce aşı olmamız şart.

Salgın yönetimi açısından aşıların etki süresi ve etkinliği son derece önemli. Elimizde tüm tedavi ve tedbirleri yönetebilecek dijital bir altyapı var.

