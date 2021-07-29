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Haberler Galeri Beklenen açıklama geldi: Yasaklar geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Beklenen açıklama geldi: Yasaklar geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Yasaklar geri gelecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1 Temmuz'da başlayan normalleşme sürecinin ardından, aşı yaptırmayan vatandaşların sayısı 22 milyona yaklaştı. Günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında kısıtlamaların yeniden dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından ciddi uyarılarda bulundu. İşte, yasaklar geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.07.2021 18:35 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 18:35
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Beklenen açıklama geldi: Yasaklar geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Yasaklar geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kısıtlamalar geri gelecek mi sorusu dinlendirilmeye başlarken, beklenen açıklama geldi. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında sokağa çıkma yasağı ve kafelerin kapatılması yeniden gündeme geldi. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Koca, uyarılarını tek tek sıraladı. İşte, yasaklar geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

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Beklenen açıklama geldi: Yasaklar geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

KORONAVİRÜS YASAKLARI GERİ Mİ GELECEK?

Koronavirüs Bilim Kurulu, 28 Temmuz tarihinde Bakan Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası merak edilen tüm soruları yanıtladı. Milyonların merak ettiği koronavirüs yasaklarına dair Koca şu ifadeleri kullandı;

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Beklenen açıklama geldi: Yasaklar geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Bunlar aşı programını en önemli risk faktörleridir. Salgını aşı ile durdurmaya çalıuşırlen artan vaka sayısını unutmak istemediğimiz yakın geçmişteki kısıtlamalarla olan hayata dönmektir.

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Beklenen açıklama geldi: Yasaklar geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Kısıtlama günlerine dönmeyi hiçbirimiz tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız şey şuan yok ama olmayacağımız anlamına gelmez.

Bu kısır döngüden kurtulmanın yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır.

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Beklenen açıklama geldi: Yasaklar geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Aşılar en çok risk grubundaki vatandaşlarımız için önemli. Ancak yaygın olarak aşılanmadan onları korumamız mümkün değil. Sevdiklerimizi korumamız için önce aşı olmamız şart.

Salgın yönetimi açısından aşıların etki süresi ve etkinliği son derece önemli. Elimizde tüm tedavi ve tedbirleri yönetebilecek dijital bir altyapı var.