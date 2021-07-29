29 Temmuz 2021, Perşembe
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Beklenen açıklama geldi: Yasaklar geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Yasaklar geri gelecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1 Temmuz'da başlayan normalleşme sürecinin ardından, aşı yaptırmayan vatandaşların sayısı 22 milyona yaklaştı. Günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında kısıtlamaların yeniden dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından ciddi uyarılarda bulundu. İşte, yasaklar geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Giriş Tarihi: 29.07.2021 18:35 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 18:35
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