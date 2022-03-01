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Haberler Galeri AÖL online sınav giriş ekranı: 2022 Açık lise 2. dönem sınavı ne zaman bitecek? Online sınav nasıl yapılacak?

AÖL online sınav giriş ekranı: 2022 Açık lise 2. dönem sınavı ne zaman bitecek? Online sınav nasıl yapılacak?

AÖL online sınav giriş nasıl yapılır? 2021-2022 2. dönem açık lise sınavları başladı. Pandemi nedeniyle onlnie gerçekleştirilen açık lise 2. dönem sınavına katılacak öğrenciler için sınavın detaylarını yazımızda ele aldık. MEB tarafından online sınava ilişkin merak edilenler açıklandı. Peki, 2022 Açık lise 2. dönem sınavı ne zaman bitecek? Online sınav nasıl yapılacak? İşte AÖL online sınav giriş ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.03.2022 11:20
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AÖL online sınav giriş ekranı: 2022 Açık lise 2. dönem sınavı ne zaman bitecek? Online sınav nasıl yapılacak?

AÖL online sınav giriş nasıl yapılır? MEB tarafından gerçekleştirilen açık lise sınavları hakkında araştırmalar sürüyor. İkinci dönem sınavlarına katılacak öğrenciler sınav ile ilgili bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Online gerçekleştirilen sınav hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 açık lise 2. dönem sınavı ne zaman bitecek? Online sınav nasıl yapılacak? İşte AÖL online sınav giriş ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖL online sınav giriş ekranı: 2022 Açık lise 2. dönem sınavı ne zaman bitecek? Online sınav nasıl yapılacak?

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN

2021-2022 AÖL 2. dönem sınavları 01-10 Mart 2022 tarihleri arasında online yapılacak. 2. dönem sınavları 1 Mart saat 09:30'da başlayak ve 10 Mart saat 23:59'da sona erecek.

AÖL ONLINE SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

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AÖL online sınav giriş ekranı: 2022 Açık lise 2. dönem sınavı ne zaman bitecek? Online sınav nasıl yapılacak?

AÖL ONLINE SINAVI NASIL YAPILACAK?

1. Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

2. Öğrenciler, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınav türlerinden yalnızca birine katılabileceklerdir.

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AÖL online sınav giriş ekranı: 2022 Açık lise 2. dönem sınavı ne zaman bitecek? Online sınav nasıl yapılacak?

3. Online sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.

4. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

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AÖL online sınav giriş ekranı: 2022 Açık lise 2. dönem sınavı ne zaman bitecek? Online sınav nasıl yapılacak?

5. Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan 'şifremi unuttum' seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir.

6. Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından onaylanacaktır.

7. Online sınav uygulaması başlamadan önce sınav kuralları elektronik ortam üzerinden öğrenciye bildirilecektir. Bu bildirim ile öğrenci, sınav kurallarını kabul etmiş sayılacaktır. Sınav kurallarını ihlal eden öğrenci ve sınav görevlilerine, 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun uyarınca cezai müeyyideler uygulanacaktır.