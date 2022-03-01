01 Mart 2022, Salı
AÖL online sınav giriş ekranı: 2022 Açık lise 2. dönem sınavı ne zaman bitecek? Online sınav nasıl yapılacak?
AÖL online sınav giriş nasıl yapılır? 2021-2022 2. dönem açık lise sınavları başladı. Pandemi nedeniyle onlnie gerçekleştirilen açık lise 2. dönem sınavına katılacak öğrenciler için sınavın detaylarını yazımızda ele aldık. MEB tarafından online sınava ilişkin merak edilenler açıklandı. Peki, 2022 Açık lise 2. dönem sınavı ne zaman bitecek? Online sınav nasıl yapılacak? İşte AÖL online sınav giriş ekranı...
Giriş Tarihi: 01.03.2022 11:20
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