12 Şubat 2023, Pazar
Gökhan Özoğuz’un skandal sözlerine vatandaştan sert tepki: "Sahipsiz değil karaktersizsiniz"
Gökhan Özoğuz'un sosyal medya paylaşılan görüntüsü tepki çekti. Günlerdir deprem bölgesinde aralıksız olarak çalışan kurtarma ekiplerinin emeğini hiçe sayan Özoğuz skandal sözler sarf etti. "Bu ülke sahipsiz" sözleri günlerdir arazide çökme riski, uykusuzluk ve soğukla mücadele eden görevlilere hakaret olarak görüldü. Çok sayıda vatandaş Özoğuz'a tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 12.02.2023 16:55 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 16:59
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