Gökhan Özoğuz’un skandal sözlerine vatandaştan sert tepki: "Sahipsiz değil karaktersizsiniz"

"SAHİPSİZ DEĞİL KARAKTERSİZSİNİZ"

"Ülkeyi ilk kez bu kadar sahipsiz görüyorum. Babala ofiste sabahtan akşama kadar arı gibi çalışıyorlar. Biz gerçekten sahipsizmişiz onu görüyorum" sözleri arazide çökme riski, uykusuzluk ve soğukla mücadele eden görevlilere hakaret olarak görüldü. Çok sayıda vatandaş Özoğuz'a tepki gösterirken "Sahipsiz değil karaktersizsiniz" cevapları aldı.