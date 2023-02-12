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Gökhan Özoğuz’un skandal sözlerine vatandaştan sert tepki: "Sahipsiz değil karaktersizsiniz"

Gökhan Özoğuz'un sosyal medya paylaşılan görüntüsü tepki çekti. Günlerdir deprem bölgesinde aralıksız olarak çalışan kurtarma ekiplerinin emeğini hiçe sayan Özoğuz skandal sözler sarf etti. "Bu ülke sahipsiz" sözleri günlerdir arazide çökme riski, uykusuzluk ve soğukla mücadele eden görevlilere hakaret olarak görüldü. Çok sayıda vatandaş Özoğuz'a tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 12.02.2023 16:55 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 16:59
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Gökhan Özoğuz’un skandal sözlerine vatandaştan sert tepki: Sahipsiz değil karaktersizsiniz”

Gökhan Özoğuz, deprem bölgelerinde günlerdir aralıksız çalışan arama kurtarma ekiplerini yok saydı, yaptığı açıklamaya tepki yağdı.

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Gökhan Özoğuz’un skandal sözlerine vatandaştan sert tepki: Sahipsiz değil karaktersizsiniz”

Telefonlara bakmak için gittiği ve deprem bölgesine yardım toplanan bir ofiste video çeken Özoğuz, günlerdir aralıksız olarak çalışan 150 bin arama kurtarma ekibini, asker, polis ve UMKE ekibini hiçe sayarak "Bu ülke sahipsiz" dedi.

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Gökhan Özoğuz’un skandal sözlerine vatandaştan sert tepki: Sahipsiz değil karaktersizsiniz”

"SAHİPSİZ DEĞİL KARAKTERSİZSİNİZ"

"Ülkeyi ilk kez bu kadar sahipsiz görüyorum. Babala ofiste sabahtan akşama kadar arı gibi çalışıyorlar. Biz gerçekten sahipsizmişiz onu görüyorum" sözleri arazide çökme riski, uykusuzluk ve soğukla mücadele eden görevlilere hakaret olarak görüldü. Çok sayıda vatandaş Özoğuz'a tepki gösterirken "Sahipsiz değil karaktersizsiniz" cevapları aldı.

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Gökhan Özoğuz’un skandal sözlerine vatandaştan sert tepki: Sahipsiz değil karaktersizsiniz”

İşte Gökhan Özoğuz'a gelen tepkiler...

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Gökhan Özoğuz’un skandal sözlerine vatandaştan sert tepki: Sahipsiz değil karaktersizsiniz”