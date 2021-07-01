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İki yılda büyük değişim! Müsilajın neden olduğu tahribat böyle görüntülendi

Çanakkale'de su altı tutkunu Muzaffer Mut, geçen yıl balıklarla yüzüp akvaryumu andıran görüntüler çektiği Dardanos mevkisinde bu sene müsilajın verdiği zararı görüntülemenin üzüntüsünü yaşadı. Mut, "Deniz bu sene artık S.O.S. vermeye başladı. Biz bunu geç de olsak anladık. Denizin için tamamen ölü" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 01.07.2021 17:28 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 17:28
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İki yılda büyük değişim! Müsilajın neden olduğu tahribat böyle görüntülendi

Kızıldeniz, Maldivler, Phuket gibi dünyanın önemli noktalarda dalışlar yapan emekli Ziraat Yüksek Mühendisi Muzaffer Mut, son yıllarda Çanakkale Boğazı'nda deniz tavşanlarını, deniz kaplumbağalarını, şakayıkları ve deniz yıldızlarını görüntüleyip, sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

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İki yılda büyük değişim! Müsilajın neden olduğu tahribat böyle görüntülendi

Dardanos sahillerinde geçen yıl balıklarla yüzen Muzaffer Mut, bu yıl aynı bölgede gerçekleştirdiği dalışta büyük hayal kırıklığı yaşadı.

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İki yılda büyük değişim! Müsilajın neden olduğu tahribat böyle görüntülendi

Mut, Çanakkale Boğazı'nda 4 aydır etkili olan müsilajın su altındaki tahribatını görüntüledi. Ölü bir şehri andıran manzarayla karşılaşan Muzaffer Mut, müsilajın balıkların beslenme kaynağı olan deniz bitkilerini kapladığını gördü.

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İki yılda büyük değişim! Müsilajın neden olduğu tahribat böyle görüntülendi

'DENİZ BU SENE S.O.S. VERMEYE BAŞLADI'

Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden kontrol şube müdürü olarak 2000 yılında emekli olan Muzaffer Mut, "Denize girdiğim zaman tamamen hayal kırıklığına uğradım.

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İki yılda büyük değişim! Müsilajın neden olduğu tahribat böyle görüntülendi

Geçen sene güzellikleri çektiğim deniz gitmiş, yerine sanki ölü bir deniz ortaya çıkmış. Aradığım o balıklar, şakayıklar, denizyıldızları, deniz kaplumbağaları ve deniz dibinde yaşayan bütün canlılar yok olmuş.