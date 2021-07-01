İki yılda büyük değişim! Müsilajın neden olduğu tahribat böyle görüntülendi

Çanakkale'de su altı tutkunu Muzaffer Mut, geçen yıl balıklarla yüzüp akvaryumu andıran görüntüler çektiği Dardanos mevkisinde bu sene müsilajın verdiği zararı görüntülemenin üzüntüsünü yaşadı. Mut, "Deniz bu sene artık S.O.S. vermeye başladı. Biz bunu geç de olsak anladık. Denizin için tamamen ölü" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 01.07.2021 17:28 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 17:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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