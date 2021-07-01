Bugün yasak var mı? 1 Temmuz Perşembe bu akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar bitti mi?

Buna göre, pazartesi-cumartesi günleri saat 22.00'den sabah 05.00'e kadar olan ve pazarları ise tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile sınırlama süresince uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlaması sona erdi.

Tüm iş yerleri, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenen açılış kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet göstermeye başlayabilecek.

Kapalı yüzme havuzları hizmet verebilecek. Açık yüzme havuzları, 1 Haziran'daki genelgeyle faaliyete geçmişti.