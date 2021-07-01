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Haberler Galeri Bugün yasak var mı? 1 Temmuz Perşembe bu akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar bitti mi?

Bugün yasak var mı? 1 Temmuz Perşembe bu akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar bitti mi?

Bugün yasak var mı? Yeni tip koronavirüsle mücadele normal hayata dönüşte yeni dönem başladı. 1 Temmuz itibarıyla belirlenen bazı tedbirlerin uygulanması, üçüncü kademeli normalleşme sürecine geçileceği kararlaştırılmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, bugün yasak var mı? 1 Temmuz Perşembe bu akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar bitti mi? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.07.2021 13:13 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 13:13
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Bugün yasak var mı? 1 Temmuz Perşembe bu akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar bitti mi?

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz ay yayımlanan genelgeyle kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabında devam edecek ve sona erecek tedbirler belli olmuştu. 1 Temmuz sonrasında uygulanacak normalleşme sürecinin detaylarını ahaber.com.tr'de derledik. Peki, bugün yasak var mı? 1 Temmuz Perşembe bu akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar bitti mi? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bugün yasak var mı? 1 Temmuz Perşembe bu akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar bitti mi?

1 TEMMUZ BUGÜN YASAK VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, bugün sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak. 1 Temmuz saat 05.00'te sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından üçüncü kademeli normalleşme süreci başladı. Buna göre, pazartesi-cumartesi günleri saat 22.00'den sabah 05.00'e kadar olan ve pazar günleri ise tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

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Bugün yasak var mı? 1 Temmuz Perşembe bu akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar bitti mi?

1 TEMMUZ'DA HANGİ YASAKLAR KALKTI?

İçişleri Bakanlığının 27 Haziran'da yayımladığı genelgeyle kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabında devam edecek ve sona erecek tedbirler kamuoyuna açıklandı.

Bu kapsamda, ilgili genelge doğrultusunda saat 05.00 itibarıyla Türkiye'de Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin yeni bir döneme geçildi.

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Bugün yasak var mı? 1 Temmuz Perşembe bu akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar bitti mi?

Buna göre, pazartesi-cumartesi günleri saat 22.00'den sabah 05.00'e kadar olan ve pazarları ise tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile sınırlama süresince uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlaması sona erdi.

Tüm iş yerleri, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenen açılış kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet göstermeye başlayabilecek.

Kapalı yüzme havuzları hizmet verebilecek. Açık yüzme havuzları, 1 Haziran'daki genelgeyle faaliyete geçmişti.

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Bugün yasak var mı? 1 Temmuz Perşembe bu akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar bitti mi?

TAŞ VE KAĞIT OYUNLARI SERBEST

Sinema salonları, hamamlar, sauna ve masaj salonları ile eğlence mekanları gibi iş yerleri de müşteri kabul etmeye başlayacak.