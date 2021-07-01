HaberlerGaleriBugün yasak var mı? 1 Temmuz Perşembe bu akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar bitti mi?
Bugün yasak var mı? 1 Temmuz Perşembe bu akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar bitti mi?
Bugün yasak var mı? Yeni tip koronavirüsle mücadele normal hayata dönüşte yeni dönem başladı. 1 Temmuz itibarıyla belirlenen bazı tedbirlerin uygulanması, üçüncü kademeli normalleşme sürecine geçileceği kararlaştırılmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, bugün yasak var mı? 1 Temmuz Perşembe bu akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar bitti mi? İşte cevaplar...