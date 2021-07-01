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Haberler Galeri MSB son dakika duyurdu! 2.553 işçi alımı yapacak! İŞKUR ile MSB personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

MSB son dakika duyurdu! 2.553 işçi alımı yapacak! İŞKUR ile MSB personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

İŞKUR ile MSB personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığına (MSB) istihdam edilmek üzere 2 bin 553 açıktan işçi alınacak. Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden yapılacak. Açık iş pozisyonları için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak. Açıklamanın ardından başvuru yapacak adaylar süreci yakından takip ediyor. İşte, İŞKUR ile MSB personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 01.07.2021 19:08
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MSB son dakika duyurdu! 2.553 işçi alımı yapacak! İŞKUR ile MSB personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

İŞKUR ile MSB personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MSB bünyesinde görev alacak 2.553 işçi alımı gerçekleşecek. İŞKUR üzerinden yapılacak alımlar için detaylar belli oldu. İŞKUR internet sitesi üzerinden yapılacak. Açık iş pozisyonları için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak. Sınava girecek adayların belirlenmesi hususumda 28 Temmuz'da noter huzurunda kura çekimi yapılacak. İşte, İŞKUR ile MSB personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MSB son dakika duyurdu! 2.553 işçi alımı yapacak! İŞKUR ile MSB personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığına (MSB) istihdam edilmek üzere 2 bin 553 açıktan işçi alınacak. Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden yapılacak. Açık iş pozisyonları için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi amacıyla 28 Temmuz'da noter huzurunda kura çekimi yapılacak.

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MSB son dakika duyurdu! 2.553 işçi alımı yapacak! İŞKUR ile MSB personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

MSB'den yapılan açıklamaya göre, bakanlığın iş yerlerinde çalıştırılmak üzere, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca daimi süreli işçi alımı yapılacak.

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MSB son dakika duyurdu! 2.553 işçi alımı yapacak! İŞKUR ile MSB personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

2 bin 553 açıktan işçi alımı için 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olanlar başvuruda bulunabilecek.

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MSB son dakika duyurdu! 2.553 işçi alımı yapacak! İŞKUR ile MSB personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Başvuru için ayrıca affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmama şartları aranacak.