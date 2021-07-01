MSB son dakika duyurdu! 2.553 işçi alımı yapacak! İŞKUR ile MSB personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

İŞKUR ile MSB personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığına (MSB) istihdam edilmek üzere 2 bin 553 açıktan işçi alınacak. Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden yapılacak. Açık iş pozisyonları için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak. Açıklamanın ardından başvuru yapacak adaylar süreci yakından takip ediyor. İşte, İŞKUR ile MSB personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?