Hazırlıklar tamamlandı! Camilerdeki mahzunluk yerini sevince bırakacak

Miraç ve Beraat kandillerinin ardından "on bir ayın sultanı" ramazanı ve "bin aydan daha hayırlı" olarak nitelendirilen Kadir Gecesi'ni de cemaatsiz geçirmenin burukluğunu yaşayan camilerin avluları, yeniden bir nebze de olsa eski neşeli ve cıvıl cıvıl görüntüye bürünecek.