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Hazırlıklar tamamlandı! Camilerdeki mahzunluk yerini sevince bırakacak

Corona virüs salgını nedeniyle 16 Mart'tan bu yana tarihi bir sessizliğe bürünerek cemaatinden mahrum kalan, mimarileri ve gökyüzüne uzanan minareleriyle İstanbul'un silüetinin sembollerinden olan camilerdeki mahzunluk, yarın tedbirler alınarak kılınacak cuma namazıyla yerini sevince bırakacak. Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, Fatih Camisi'nde Cuma namazı kıldıracak. Öte yandan Camilerin yeniden ibadete açılması dolayısıyla yarın saat 11.00'de merkezi camilerde 1003 şükür kurbanı kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Giriş Tarihi: 28.05.2020 13:44 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 14:00
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Hazırlıklar tamamlandı! Camilerdeki mahzunluk yerini sevince bırakacak

Kentte, salgının bulaş riskini ve yayılımını önlemek için hayata geçirilen kurallar çerçevesinde dezenfekte edilerek hazırlıkların tamamlandığı yüzlerce cami cemaatine kavuşacak.

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Hazırlıklar tamamlandı! Camilerdeki mahzunluk yerini sevince bırakacak

Miraç ve Beraat kandillerinin ardından "on bir ayın sultanı" ramazanı ve "bin aydan daha hayırlı" olarak nitelendirilen Kadir Gecesi'ni de cemaatsiz geçirmenin burukluğunu yaşayan camilerin avluları, yeniden bir nebze de olsa eski neşeli ve cıvıl cıvıl görüntüye bürünecek.

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Hazırlıklar tamamlandı! Camilerdeki mahzunluk yerini sevince bırakacak

Açılacak camiler arasında Süleymaniye, Sultanahmet, Beyazıt, Fatih, Hırka-ı Şerif, Mihrimah Sultan, Nuruosmaniye, Pertevniyal Valide Sultan, Yavuz Sultan Selim, Şehzadebaşı ve Eminönü Yeni Cami gibi selatin camilerinin yanı sıra geçen yıl açılan ve görkemli mimarisiyle İstanbul'un yeni sembollerinden biri haline gelen "asrın mührü" Büyük Çamlıca Camisi de yer alıyor.

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Hazırlıklar tamamlandı! Camilerdeki mahzunluk yerini sevince bırakacak

İstanbul'un silüetini yansıtan tarihi camiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilen yaklaşık 2,5 ayın ardından yarın eda edilecek cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak.

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Hazırlıklar tamamlandı! Camilerdeki mahzunluk yerini sevince bırakacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca Kovid-19 önlemleri kapsamında 16 Mart'ta camilerde toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesiyle İstanbul'daki 3 bin 515 cami ve mescit tarihi bir sessizliğe büründü.