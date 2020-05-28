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Hazırlıklar tamamlandı! Camilerdeki mahzunluk yerini sevince bırakacak
Corona virüs salgını nedeniyle 16 Mart'tan bu yana tarihi bir sessizliğe bürünerek cemaatinden mahrum kalan, mimarileri ve gökyüzüne uzanan minareleriyle İstanbul'un silüetinin sembollerinden olan camilerdeki mahzunluk, yarın tedbirler alınarak kılınacak cuma namazıyla yerini sevince bırakacak. Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, Fatih Camisi'nde Cuma namazı kıldıracak. Öte yandan Camilerin yeniden ibadete açılması dolayısıyla yarın saat 11.00'de merkezi camilerde 1003 şükür kurbanı kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
Giriş Tarihi: 28.05.2020 13:44 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 14:00
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