İhanet kalkışmasının adı 15 Temmuz! Şehit eşinden gurur veren sözler: Rabbim bana 4 şeref madalyası birden verdi

FETÖ'nün darbe girişiminde eşi ve babası şehit, iki kardeşi de gazi olan Bilge Gürs, kendisi gibi şehit ailelerinin yaralarını sarmak için Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı oldu. O hain gecenin kendisinde derin yaralar bıraksa da hem şehit kızı, hem şehit eşi hem de iki gazinin ablası olmaktan gurur duyduğunu belirten Gür; "Rabbim bana 4 şeref madalyası birden verdi. Bundan büyük onur olur mu?" dedi.

Giriş Tarihi: 13.07.2023 08:41 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 08:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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