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Haberler Galeri İhanet kalkışmasının adı 15 Temmuz! Şehit eşinden gurur veren sözler: Rabbim bana 4 şeref madalyası birden verdi

İhanet kalkışmasının adı 15 Temmuz! Şehit eşinden gurur veren sözler: Rabbim bana 4 şeref madalyası birden verdi

FETÖ'nün darbe girişiminde eşi ve babası şehit, iki kardeşi de gazi olan Bilge Gürs, kendisi gibi şehit ailelerinin yaralarını sarmak için Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı oldu. O hain gecenin kendisinde derin yaralar bıraksa da hem şehit kızı, hem şehit eşi hem de iki gazinin ablası olmaktan gurur duyduğunu belirten Gür; "Rabbim bana 4 şeref madalyası birden verdi. Bundan büyük onur olur mu?" dedi.

Giriş Tarihi: 13.07.2023 08:41 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 08:52
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İhanet kalkışmasının adı 15 Temmuz! Şehit eşinden gurur veren sözler: Rabbim bana 4 şeref madalyası birden verdi
Fetulahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe kalkışmasında Bilge Gürs'ün babası Necati Sayın (63), eşi Fazıl Gürs (34) ile kız kardeşleri Ayşegül 30) ve Ülkü Sayın (39) Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan çağrısıyla sokağa indi.
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İhanet kalkışmasının adı 15 Temmuz! Şehit eşinden gurur veren sözler: Rabbim bana 4 şeref madalyası birden verdi
Genel Kurmay Başkanlığı önüne giden aile üyeleri, FETÖ'cü hainlerin tankı üzerlerine sürmesi üzerine köprüden düştü.
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İhanet kalkışmasının adı 15 Temmuz! Şehit eşinden gurur veren sözler: Rabbim bana 4 şeref madalyası birden verdi

BABASI VE EŞİ ŞEHİT KIZ KARDEŞLERİ GAZİ OLDU

Tankın namluna taktığı polis otosuyla seyrettiği sırada köprüden düşen Necati Sayın, Fazıl Gürs ile Ülkü Sayın köprüden düştü. Ayşegül sayın ise köprüde asılı kaldı ancak bacağı parçalandı.

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İhanet kalkışmasının adı 15 Temmuz! Şehit eşinden gurur veren sözler: Rabbim bana 4 şeref madalyası birden verdi
Olay yerinden eşinin telefonuyla arayan birinin "yakınlarınız yaralandı" diyerek haber vermesi üzerine hastaneye gittiğini belirten Bilge Gürs; " O gün bir rüya görmüştüm. Evimiz üzerimize yıkılmıyordu. O rüyanın etkisiyle kötü bir gün geçirmiştim.
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İhanet kalkışmasının adı 15 Temmuz! Şehit eşinden gurur veren sözler: Rabbim bana 4 şeref madalyası birden verdi
O günün akşamına da hain kalkışma yaşandı. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla eşim babam ve kız kardeşlerim Genelkurmayın önüne gittiler. Asker görünümlü hainler tankı üzerlerine sürmüş.