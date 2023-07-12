CHP’li Maltepe Belediyesi’ne silahlı saldırı! İşte o görüntüler

Polat, Kılıç ile bir süre konuştuktan sonra yanında bulunan silahıyla ateş etti. İhbar üzerine binaya polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından merdivenlerden inerek uzaklaşmaya çalışan Polat, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.