TOKİ 42 ilde 182 konutu açık artırma ile satışa sunacak! TOKİ açık artırma 2023 ne zaman, hangi illerde, şartları neler?

"TOKİ açık artırma ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. TOKİ 42 ilde 182 konutun açık artırma ile satışa çıkacağını duyurdu. Konuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler, detayları araştırmaya başladı. Bu noktada vatandaşlar, "TOKİ açık artırma ne zaman, hangi illerde yapılacak?" sorularına yanıt arama başladı. İşte, 2023 TOKİ açık artırma hakkında merak edilenler...