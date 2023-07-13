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Haberler Galeri TOKİ 42 ilde 182 konutu açık artırma ile satışa sunacak! TOKİ açık artırma 2023 ne zaman, hangi illerde, şartları neler?

TOKİ 42 ilde 182 konutu açık artırma ile satışa sunacak! TOKİ açık artırma 2023 ne zaman, hangi illerde, şartları neler?

"TOKİ açık artırma ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. TOKİ 42 ilde 182 konutun açık artırma ile satışa çıkacağını duyurdu. Konuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler, detayları araştırmaya başladı. Bu noktada vatandaşlar, "TOKİ açık artırma ne zaman, hangi illerde yapılacak?" sorularına yanıt arama başladı. İşte, 2023 TOKİ açık artırma hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 13.07.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 11:08
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TOKİ 42 ilde 182 konutu açık artırma ile satışa sunacak! TOKİ açık artırma 2023 ne zaman, hangi illerde, şartları neler?

"TOKİ açık artırma hangi illerde olacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, resmi sitesi üzerinden 42 ilde 182 konutu açık artırma ile satışa sundu. Bu noktada vatandaşlar, açık artıma şartları ve tarihini sorgulamaya başladı. İşte, TOKİ açık artırma 2023 hakkında tüm ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ 42 ilde 182 konutu açık artırma ile satışa sunacak! TOKİ açık artırma 2023 ne zaman, hangi illerde, şartları neler?

TOKİ AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN YAPIACAK?

TOKİ tarafından satışa sunulan 182 konutun açık artırması, 1 Ağustos günü saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

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TOKİ 42 ilde 182 konutu açık artırma ile satışa sunacak! TOKİ açık artırma 2023 ne zaman, hangi illerde, şartları neler?

Ayrıca internetten (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

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TOKİ 42 ilde 182 konutu açık artırma ile satışa sunacak! TOKİ açık artırma 2023 ne zaman, hangi illerde, şartları neler?

TOKİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ OLACAK İLLER

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara,

Balıkesir, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa,

Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Isparta,

İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu,

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TOKİ 42 ilde 182 konutu açık artırma ile satışa sunacak! TOKİ açık artırma 2023 ne zaman, hangi illerde, şartları neler?

Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya,

Kütahya, Manisa, Mersin, Niğde, Osmaniye,

Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ,

Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Zonguldak