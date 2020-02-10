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İdlib şehitleri kimdir? 10 Şubat İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri nedir?

İdlib şehitleri kimdir? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İdlib'de Esad rejimin topçu atışında 5 askerin şehit olduğunu açıkladı. Şehit haberinin duyurulmasının ardından, İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri araştırılmaya başlandı. İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri nedir? Saldırıda 5 askerin de yaralandığı duyuruldu. MSB tarafından yapılan açıklamada; "Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır." denildi.

Giriş Tarihi: 10.02.2020 16:11 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 16:12
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İdlib şehitleri kimdir? 10 Şubat İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri nedir?

10 Şubat İdlib şehitleri kimdir? İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri yoğun şekilde araştırılıyor. Esad rejimi tarafından yapılan hain saldırıda 5 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada; ""İdlib'de çatışmaları önlemek, hudut güvenliğimizi sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim tarafından 10 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır." denildi. Peki, İdlib şehitleri kimdir? İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri belli oldu mu?

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İdlib şehitleri kimdir? 10 Şubat İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri nedir?

İDLİB ŞEHİTLERİ İSİMLERİ VE MEMLEKETLERİ!

Şehitlerimizin kimlikleri henüz açıklanmadı. Şehitlerimizin kimlikleri açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

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İdlib şehitleri kimdir? 10 Şubat İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri nedir?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İdlib'in kuzeyindeki saldırıda 5 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden bir açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

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İdlib şehitleri kimdir? 10 Şubat İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri nedir?

"İdlib'de çatışmaları önlemek, hudut güvenliğimizi sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim tarafından 10 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır.

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İdlib şehitleri kimdir? 10 Şubat İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri nedir?

Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."