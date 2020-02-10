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İdlib şehitleri kimdir? 10 Şubat İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri nedir?
İdlib şehitleri kimdir? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İdlib'de Esad rejimin topçu atışında 5 askerin şehit olduğunu açıkladı. Şehit haberinin duyurulmasının ardından, İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri araştırılmaya başlandı. İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri nedir? Saldırıda 5 askerin de yaralandığı duyuruldu. MSB tarafından yapılan açıklamada; "Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır." denildi.
Giriş Tarihi: 10.02.2020 16:11 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 16:12
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