İdlib şehitleri kimdir? 10 Şubat İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri nedir?

10 Şubat İdlib şehitleri kimdir? İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri yoğun şekilde araştırılıyor. Esad rejimi tarafından yapılan hain saldırıda 5 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada; ""İdlib'de çatışmaları önlemek, hudut güvenliğimizi sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim tarafından 10 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır." denildi. Peki, İdlib şehitleri kimdir? İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri belli oldu mu?