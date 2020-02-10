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11 Şubat Salı kar tatili olan iller ve ilçeler.. Hangi illerde kar tatili var? Valilik MEB son dakika kar tatili açıklamaları!

Kar tatili olan iller ve ilçeler 11 Şubat Salı günü için araştırılıyor. Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitim öğretimde aksamalar yaşanıyor. Pazartesi günü 30'tan fazla ilde okullar tatil edilmişti. 11 Şubat Salı kar tatili olan iller de belli oluyor. İl valilikleri tarafından peş peşe kar tatili açıklaması geliyor. Kar yağışının etkisini gösterdiği illerde de öğrenciler yarın kar tatiili var mı sorusuna yanıt arıyor. Bazı illerde kar yağışı dursa da buzlanma nedeniyle tehlikeler yaşanmaya devam ediyor. Öğrenciler ve velilerde gözler Valilik MEB açıklamalarına çevrildi. İşte, 11 Şubat kar tatili olan iller listesi...

Giriş Tarihi: 10.02.2020 18:47 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 18:47
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11 Şubat Salı kar tatili olan iller ve ilçeler.. Hangi illerde kar tatili var? Valilik MEB son dakika kar tatili açıklamaları!

Kar tatili olan iller hangileri? 11 Şubat kar tatili olan iller listesi öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. Hangi illerde okullar tatil edildi? Valilik MEB açıklamaları öğrenciler ve velilerin araştırdığı konulardan birisi. Birçok ilde Pazartesi günü okullar tatil edilmişti. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı illerde kar tatilinin devam edeceği tahmin ediliyor. Peki, 11 Şubat Salı kar tatili olan iller hangileri? Dün yapılan Valilik açıklamalarıyla 30'dan fazla ilde okullar tatil olmuştu. İşte, en güncel Valilik MEB açıklamaları ve 11 Şubat kar tatili olan iller!

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11 Şubat Salı kar tatili olan iller ve ilçeler.. Hangi illerde kar tatili var? Valilik MEB son dakika kar tatili açıklamaları!

KAR TATİLİ OLAN İLLER! (11 ŞUBAT SALI)

TRABZON

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

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11 Şubat Salı kar tatili olan iller ve ilçeler.. Hangi illerde kar tatili var? Valilik MEB son dakika kar tatili açıklamaları!

RİZE

Rize Valisi Kemal Çeber, sosyal medyadan öğrencilerin kar tatili taleplerini geri çevirmeyerek Rize'de kar nedeniyle okulların 2 gün tatil edildiğini duyurmuştu. Rize'de 11 Şubat Salı günü de okullar tatil olacak.

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11 Şubat Salı kar tatili olan iller ve ilçeler.. Hangi illerde kar tatili var? Valilik MEB son dakika kar tatili açıklamaları!

GİRESUN

Giresun'da 3 gündür etkili olan kar yağışı neticesinde Giresun merkez ve bazı ilçelerde 11 Şubat Salı günü de okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplanan kurulun kararına göre, "Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk dışındaki okullarda okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. 11 Şubat Salı günü engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.

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11 Şubat Salı kar tatili olan iller ve ilçeler.. Hangi illerde kar tatili var? Valilik MEB son dakika kar tatili açıklamaları!

BİTLİS

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle 400 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Bugün okulların tatil olduğu kentte eğitime, yarın için de ara verildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün okulların tatil edildiği Bitlis'te, valilikçe yarın için de eğitime ara verildiği açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve ilçelerdeki okullar bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engeli personellerde idari izinli sayılacaktır" denildi.