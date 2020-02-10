11 Şubat Salı kar tatili olan iller ve ilçeler.. Hangi illerde kar tatili var? Valilik MEB son dakika kar tatili açıklamaları!

Kar tatili olan iller ve ilçeler 11 Şubat Salı günü için araştırılıyor. Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitim öğretimde aksamalar yaşanıyor. Pazartesi günü 30'tan fazla ilde okullar tatil edilmişti. 11 Şubat Salı kar tatili olan iller de belli oluyor. İl valilikleri tarafından peş peşe kar tatili açıklaması geliyor. Kar yağışının etkisini gösterdiği illerde de öğrenciler yarın kar tatiili var mı sorusuna yanıt arıyor. Bazı illerde kar yağışı dursa da buzlanma nedeniyle tehlikeler yaşanmaya devam ediyor. Öğrenciler ve velilerde gözler Valilik MEB açıklamalarına çevrildi. İşte, 11 Şubat kar tatili olan iller listesi...