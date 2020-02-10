Son dakika: MSÜ ödemesi yapacaklar dikkat! Bu yazıyı görmeden para yatırmayın! MSÜ para yatırma işlemi nasıl yapılır?

Son dakika haberleri: Milli Savunma Üniversitesi başvuruları 7 Ocak itibarıyla başladı. Aradan geçen 1 ayda binlerce öğrenci sınav için başvuruda bulundu. MSÜ sınav işlemlerinin ardından, ödemeler yapılacak. MSÜ sınav ücreti için 2 aya yakın süre var. Ancak ödeme yapacak olan öğrencilerin dikkat etmesi gereken birçok detay var. Bunlardan birisi ise öğrencilerin kaderini etkileyecek cinsten! Peki, MSÜ para yatırma işlemi nasıl yapılır? İşte MSÜ para yatırma işlemi ve detaylar...

Giriş Tarihi: 10.02.2020 12:55 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 12:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





