Son dakika: MSÜ ödemesi yapacaklar dikkat! Bu yazıyı görmeden para yatırmayın! MSÜ para yatırma işlemi nasıl yapılır? Son dakika haberleri: Milli Savunma Üniversitesi başvuruları 7 Ocak itibarıyla başladı. Aradan geçen 1 ayda binlerce öğrenci sınav için başvuruda bulundu. MSÜ sınav işlemlerinin ardından, ödemeler yapılacak. MSÜ sınav ücreti için 2 aya yakın süre var. Ancak ödeme yapacak olan öğrencilerin dikkat etmesi gereken birçok detay var. Bunlardan birisi ise öğrencilerin kaderini etkileyecek cinsten! Peki, MSÜ para yatırma işlemi nasıl yapılır? İşte MSÜ para yatırma işlemi ve detaylar... Giriş Tarihi: 10.02.2020 12:55 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 12:58
Milli Savunma Üniversitesi başvuruları devam ediyor. Bu akşam sona erecek olan başvurular 7 Ocak'ta start almıştı. Aradan geçen 1 ayda on binlerce öğrenci asker olma hayali ile başvurularını gerçekleştirdi. Başvuruların sona ermesinin ardından adaylar sınav ücretini yatıracak. Sınav ücretini belirlenen aralıkta ödemeyenler hakkını kaybedecek. Başvuru ücretini öderken birden fazla noktaya dikkat etmek gerekiyor. Peki, MSÜ para yatırma işlemi nasıl yapılır? İşte MSÜ sınav ücreti ile ilgili dikkat çeken detay...
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MSÜ sınav ücretini yatırırken belirlenen bankalar kadar, kılavuzda yer alan bilgiler de önemli. İşleminizi tamamladıysanız ekranda mutlaka, 'Başvuru işlemi ÖSYM'ye bildirilmiştir' yazısını görmelisiniz. Aksi halde işlem yarım kalmış olabilir. Bu durumda da sınav kaydınız gerçekleşmeyecektir.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?
MSÜ başvurusu sonrasında para yatırma işlemini gerçekleştirecek olan öğrenciler, bu aşamayı tamamladıktan sonra 29 Mart 2020 tarihine kadar 100 lira olan MSÜ başvuru ücreti ödemesini gerçekleştirecek. 'Başvuru işlemi ÖSYM'ye bildirilmiştir' yazısının ardından ücret ödemeleri ile birlikte MSÜ başvuru işlemini tamamlayacak olan öğrenciler, bu aşamalarda E-Okul üzerindeki bilgilerinin güncel olduğuna da emin olacak. Bilgileri eski olan mezun adaylar Milli Eğitim Müdürlüklerine, son sınıf öğrencileri ise kendi okullarına başvuracak.
MSÜ başvurusu için öncelikle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) kullanıcı adı ve şifresine sahip olmak gerekecek.
Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapacak adaylar, ÖSYM'nin internet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu (Sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır.) doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracak.
Bir Başvuru Merkezinden başvuracak adayların başvurularını yaparken, doldurulmuş Aday Başvuru Formu ile birlikte aşağıdaki kimlik belgelerinden birinin aslını yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak:
*Nüfus cüzdanı
*T.C. Kimlik Kartı *Geçerlilik süresi dolmamış pasaport
Sınav Ücretinin Yatırılması: Adaylar, başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.