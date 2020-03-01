Milli boksör Avni Yıldırım'ı kahreden olay! İdlib şehidi Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş’un son isteği…

İdlib'te şehit olan Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş, geçtiğimiz hafta milli boksör Avni Yıldırım'dan kendisine bir video göndermesini istedi. Ünlü boksör, "Kardeşim, sana Amerika'dan selamlarımı gönderiyorum" diye bir video çekip attı. Kurtulmuş'un şehit olduğunu duyan Yıldırım, "Tarifsiz bir acı hissediyorum" ifadelerini kullandı.