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Milli boksör Avni Yıldırım'ı kahreden olay! İdlib şehidi Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş’un son isteği…

İdlib'te şehit olan Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş, geçtiğimiz hafta milli boksör Avni Yıldırım'dan kendisine bir video göndermesini istedi. Ünlü boksör, "Kardeşim, sana Amerika'dan selamlarımı gönderiyorum" diye bir video çekip attı. Kurtulmuş'un şehit olduğunu duyan Yıldırım, "Tarifsiz bir acı hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 01.03.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 11:20
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Milli boksör Avni Yıldırım'ı kahreden olay! İdlib şehidi Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş’un son isteği…

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş, milli boksör Avni Yıldırım'dan geçtiğimiz hafta bir video istedi.

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Milli boksör Avni Yıldırım'ı kahreden olay! İdlib şehidi Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş’un son isteği…

Yıldırım, kendisinden video isteyen Kurtulmuş'a "Güven kardeşim sana Amerika'dan selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Ben de kamptayım. Rabbim sizleri korusun, esirgesin" diye video çekip attı.

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Milli boksör Avni Yıldırım'ı kahreden olay! İdlib şehidi Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş’un son isteği…

Ardından Kurtulmuş'un şehit olduğu haberini alan Yıldırım, yasa boğulup "Dün arkadaşı vesileyle benden video istemişti. Şehit düşmüş. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı

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Milli boksör Avni Yıldırım'ı kahreden olay! İdlib şehidi Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş’un son isteği…
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Milli boksör Avni Yıldırım'ı kahreden olay! İdlib şehidi Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş’un son isteği…