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4 Şubat güncel sigara fiyatları! Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigarada indirim var mı?

4 Şubat sigara fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigarada indirim var mı? Sigarada indirim yapıldığına yönelik sosyal medyada paylaşılan haberlerin ardından vatandaşlar sigara fiyat listesi hakkında araştırma yapıyor. Sigarada zam beklenirken 1 sigara markasından indirim kararı geldi. Peki, sigara fiyatları ne kadar oldu? En ucuz sigara hangisi? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 04.02.2020 00:34 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 00:36
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4 Şubat güncel sigara fiyatları! Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigarada indirim var mı?

Sigara fiyatları ne kadar oldu? 4 Şubat sigara fiyatları merak konusu oldu. Sigarada indirim var mı? Sigara fiyatlarında değişiklik yapılacağına ilişkin sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından gözler güncel sigara fiyatlarına çevrildi. Güncel sigara fiyat listesi yayınlandı! Peki, sigara fiyatlarında yaşanan değişiklik sonrası en ucuz sigara hangisi? Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte, 4 Şubat sigara fiyat listesi…

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4 Şubat güncel sigara fiyatları! Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigarada indirim var mı?

BİR MARKADAN İNDİRİM KARARI

3 Şubat 2020 gününden itibaren geçerli olan indirime göre tek bir sigara markasında indirim yapıldı.

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4 Şubat güncel sigara fiyatları! Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigarada indirim var mı?

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI (4 ŞUBAT)

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

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4 Şubat güncel sigara fiyatları! Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigarada indirim var mı?

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

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4 Şubat güncel sigara fiyatları! Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigarada indirim var mı?

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL