4 Şubat güncel sigara fiyatları! Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigarada indirim var mı?

4 Şubat sigara fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigarada indirim var mı? Sigarada indirim yapıldığına yönelik sosyal medyada paylaşılan haberlerin ardından vatandaşlar sigara fiyat listesi hakkında araştırma yapıyor. Sigarada zam beklenirken 1 sigara markasından indirim kararı geldi. Peki, sigara fiyatları ne kadar oldu? En ucuz sigara hangisi? İşte detaylar…