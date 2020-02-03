Bekçiler ne kadar kazanıyor? 2020 bekçi maaşı ne kadar? Lise, ön lisans, lisans mezunu bekçi net maaşı!
Bekçi maaşı ne kadar? Son günlerde gündeme gelen bekçi maaşı kaç lira oldu? Lise, ön lisans, lisans mezunu bekçi net maaşları açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamaya göre bekçilerin ne kadar kazandığı belli oldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada; çarşı ve mahalle bekçilerinin ne kadar maaş aldığı da açıklığa kavuşmuş oldu. 21 bin 292 çarşı ve mahalle bekçisinin 19 bin 706'sının lise mezunu olduğu biliniyor. Peki, bekçi maaşı ne kadar? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 03.02.2020 19:08 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 19:09
Bekçi maaşı ne kadar? Lise, ön lisans, lisans mezunu bekçi maaşı 2020 yılında ne kadar? Bekçiler ne kadar kazanıyor? Bekçi maaşlarının gündeme gelmesinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada; "Çarşı ve mahalle bekçilerinin taban maaşlarına bakıldığında, öğrenim durumu, gösterge ve ek göstergelerine göre diğer devlet memurlarına ödenen taban aylıklarıyla aynıdır. Farklılıklar ise, emniyet hizmetleri sınıfına ödenen fazla çalışma ücreti ve tayın bedelinden kaynaklanmaktadır." denildi. Peki, bekçi maaşı ne kadar? İşte, lise, ön lisans ve lisans mezunu bekçi maaşları hakkında merak edilenler…
BEKÇİ MAAŞI NE KADAR? Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama
Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde çarşı ve mahalle bekçilerinin maaşlarının farklı meslek gruplarının maaşları ile karşılaştırıldığı ve değişik yorumlara yer verildiği görülmüştür.
Söz konusu haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur;
Bilindiği üzere kamu görevlilerinin sahip oldukları görev ve yetkileri, sorumlukları ve yükümlülükleri, çalışma koşulları, özlük hakları her meslek grubu için ilgili kanunlarda ayrı ayrı düzenlenmektedir.
Dolayısıyla diğer hususlara bakılmaksızın sadece eğitim durumları ve aldıkları maaş üzerinden kıyaslama yapmanın doğru sonuçlar vermeyeceği aşikardır. Bu yaklaşımla hareket edilirse aynı eğitim seviyesindeki tüm kamu görevlilerine aynı maaşın verilmesi sonucuna ulaşılması gerekmektedir. Oysaki aynı fakülteden mezun olan iki kişinin kamuda farklı pozisyonlarda istihdamı durumunda da özlük hakları bakımından farklılıklar bulunmaktadır.
Çarşı ve mahalle bekçileri; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi kamu görevlileri olup, emniyet hizmetleri sınıfında, genel kolluk birimlerine yardımcı olmak üzere geceleri görev yapan ve vatandaşlarımızın huzur ve sükünunu sağlayan silahlı kolluk görevlileridir.
Genel kolluk teşkilatı içerisinde yer alan diğer personel ile kıyaslandığında en düşük maaş verilen meslek grubu çarşı ve mahalle bekçileridir. Üstlendikleri sorumluluk ve yaptıkları görev bakımından yıpratıcı, bir o kadar da onurlu bir mesleği icra etmektedirler. Çarşı ve mahalle bekçileri, sürekli gece çalışmalarına ve güvenlik riski yüksek bir meslek icra ediyor olmalarına karşın çeşitli meslek gruplarına sağlanan fiili hizmet zammından da faydalanamamaktadırlar.