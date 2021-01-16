Yaklaşık bir yıldır mücadele ettiğimiz koronavirüs salgınına karşı bazı tedbirler hayata geçirildi. Hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bazı mekanların faaliyetlerine ara verilirken, bazı mekanlara ise saat sınırlaması getirilmişti. Vaka sayısında düşüş görülmesinin ardından en çok merak edilenlerden biri de, yasakların biteceği tarih oldu. Aşılama süreci ile birlikte bu konu yeniden gündeme geldi. Peki, kısıtlamalar ne zaman kalkacak? 18 Ocak'ta kafeler, restoranlar açılacak mı? İşte haberin detayları...