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16 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İçişleri Bakanlığı son açıklamalar: Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? 18 Ocak'ta kafeler, restoranlar açılacak mı? İçişleri Bakanlığı son açıklamalar: Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? 18 Ocak'ta kafeler, restoranlar açılacak mı? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan kısıtlamaların ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Aşılama sürecinin başlamasının ardından gözler kısıtlamalara çevrildi. Başkan Erdoğan, vaka sayısında belli bir rakamın altına düştüğünde kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını açıklamıştı. Peki, kısıtlamalar ne zaman kalkacak? 18 Ocak'ta kafeler, restoranlar açılacak mı? Yasaklar ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 16.01.2021 12:32
Yaklaşık bir yıldır mücadele ettiğimiz koronavirüs salgınına karşı bazı tedbirler hayata geçirildi. Hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bazı mekanların faaliyetlerine ara verilirken, bazı mekanlara ise saat sınırlaması getirilmişti. Vaka sayısında düşüş görülmesinin ardından en çok merak edilenlerden biri de, yasakların biteceği tarih oldu. Aşılama süreci ile birlikte bu konu yeniden gündeme geldi. Peki, kısıtlamalar ne zaman kalkacak? 18 Ocak'ta kafeler, restoranlar açılacak mı? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, kısıtlamaların biteceği tarih henüz açıklanmadı. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine toplantısında konunun gündeme gelmesi bekleniyor. Kademeli olarak kaldırılacak kısıtlamaların hangileri olacağı ve normalleşme takvimi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
18 OCAK'TA KAFELER AÇILACAK MI?
Sadece paket servis ya da 'gel-al' hizmeti verebilen kafeler ve restoranların ne zaman normale döneceği merak ediliyor. Ancak bu mekanların da hangi tarihte normal faaliyete geçeceği bilinmiyor. Kabine kararları sonrası detayların açıklanması bekleniyor.
HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, yeni bir karar alınıncaya kadar kısıtlamaların devam edeceği bildirildi. Bu gelişmelerin ardından gözler yeni kararların alınacağı Kabine toplantısına çevrildi. Toplantı tarihi henüz belli olmadı.
"AŞIDA TEDİRGİNLİĞE VE TEREDDÜDE GEREK YOK"
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, yaptığı açıklamada, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı ve aşılama çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.