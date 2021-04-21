22 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 3 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Cuma yasağı hangi gün, saat kaçta başlıyor?

3 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Cuma yasağı hangi gün, saat kaçta başlıyor?

3 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 23 Nisan'da da geçtiğimiz yıl olduğu gibi kısıtlama uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda corona virüs kısıtlamaları kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge göndererek sokak kısıtlamasının kaç gün olacağını açıkladı. İşte, 3 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Cuma yasağı hangi gün, saat kaçta başlıyor?

Giriş Tarihi: 21.04.2021 23:17 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 23:17
  • 1
  • 9
3 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Cuma yasağı hangi gün, saat kaçta başlıyor?

3 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Cuma yasağı hangi gün, saat kaçta başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda corona virüs kısıtlamaları kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge göndererek sokak kısıtlamasının kaç gün olacağını açıkladı. İşte, 3 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Cuma yasağı hangi gün, saat kaçta başlıyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
3 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Cuma yasağı hangi gün, saat kaçta başlıyor?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda ramazan ayının ilk iki haftasını kapsayan bazı önlemler alındı. 81 ilde haftasonları ve haftaiçi bazı saatler arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

  • 3
  • 9
3 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Cuma yasağı hangi gün, saat kaçta başlıyor?

23 NİSAN'DA SOKAK KISITLAMASI OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.

Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

  • 4
  • 9
3 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Cuma yasağı hangi gün, saat kaçta başlıyor?

Daha önce genelge ile belirtilen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi" aynen geçerli olacak.

Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.

  • 5
  • 9
3 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Cuma yasağı hangi gün, saat kaçta başlıyor?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aşağıdaki esaslara göre kutlanacak.

- Milli Eğitim Bakanlığının 06.04.2021 tarih ve 23672112 sayılı yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilecek.