3 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Cuma yasağı hangi gün, saat kaçta başlıyor?

3 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 23 Nisan'da da geçtiğimiz yıl olduğu gibi kısıtlama uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda corona virüs kısıtlamaları kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge göndererek sokak kısıtlamasının kaç gün olacağını açıkladı. İşte, 3 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Cuma yasağı hangi gün, saat kaçta başlıyor?