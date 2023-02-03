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İç Anadolu'nun çekim merkezi Konya Şehir Hastanesi! Vatandaşın büyük takdirini kazandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılında açılışı gerçekleştirilen Konya Şehir Hastanesi, kısa sürede İç Anadolu'nun markası haline geldi. Türkiye'nin birçok bölgesinden hasta kabul eden hastanede, açıldığından bu güne 4 milyon 500 bin, geçen yıl ise 2 milyon 262 bin hastaya sağlık hizmeti verdi.

Giriş Tarihi: 03.02.2023 08:42 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 08:42
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İç Anadolu’nun çekim merkezi Konya Şehir Hastanesi! Vatandaşın büyük takdirini kazandı
Bin 250 yatak kapasiteli Konya Şehir Hastanesi, Ekim 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. 5 bin personeli bulunan ve birçok alanda ilkleri yaşayan hastane özellikle Çocuk Kalp Merkezi ve Yanık Ünitesi gibi birimlerle adından söz ettiriyor. Türkiye'nin birçok noktasından hasta kabul edilen merkezlerde, birbirinden başarılı ameliyatlar gerçekleştiriliyor.
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İç Anadolu’nun çekim merkezi Konya Şehir Hastanesi! Vatandaşın büyük takdirini kazandı
Bölgenin lokomotifi haline gelen hastane, açıldığı günden bu yana, pandemi de dahi 5 milyon 500 bin hastayı kabul etti. Sadece 2022'de ise 549 bin 468'i acil servisten olmak üzere, 2 milyon 262 bin hastaya sağlık hizmeti sundu. Hastanede 34 bin 74'ü özellikli a olmak üzere toplam 76 bin 806 ameliyat gerçekleştirildi.
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İç Anadolu’nun çekim merkezi Konya Şehir Hastanesi! Vatandaşın büyük takdirini kazandı

'LOKOMOTİF HASTANE OLMA HEDFİNE ULAŞTIK'

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç öncelikle lokomotif bir hastane olmayı hedeflediklerini belirterek, "Hastanemizdeki ameliyat sayıları, poliklinik sayıları ve özellikli birimlerimizde yapılan işlem sayılarına baktığımızda bu hedefimize ulaştığımızı rahatlıkla söyleyebilirim.

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İç Anadolu’nun çekim merkezi Konya Şehir Hastanesi! Vatandaşın büyük takdirini kazandı
Diğer bir önceliğimiz de hastaların derdine deva olacak şekilde, hizmet odaklı ve verimli çalışmak. Mesaüi arkadaşlarımla birlikte, bize emanet olarak verilen bu büyük yatırımı hakkıyla çalıştırmanın gururunu yaşıyoruz.
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İç Anadolu’nun çekim merkezi Konya Şehir Hastanesi! Vatandaşın büyük takdirini kazandı

GELİR-GİDER DENGESİ YAKALANDI

Üst seviyedeki hizmet kalitesi ile halkın güvenini kazandık. İstatistikler de, sunulan sağlık hizmetleri çeşitliliğinde ve hizmet kalitesinde ciddi bir artış ivmesi yakaladığımızı gösteriyor.