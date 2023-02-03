İç Anadolu'nun çekim merkezi Konya Şehir Hastanesi! Vatandaşın büyük takdirini kazandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılında açılışı gerçekleştirilen Konya Şehir Hastanesi, kısa sürede İç Anadolu'nun markası haline geldi. Türkiye'nin birçok bölgesinden hasta kabul eden hastanede, açıldığından bu güne 4 milyon 500 bin, geçen yıl ise 2 milyon 262 bin hastaya sağlık hizmeti verdi.

Giriş Tarihi: 03.02.2023 08:42 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 08:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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