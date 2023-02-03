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Haberler Galeri İstanbul'un göbeğinde yükselen Barbaros Hayrettin Paşa Camisi halkın hasretine son verecek

İstanbul'un göbeğinde yükselen Barbaros Hayrettin Paşa Camisi halkın hasretine son verecek

Türk denizcilik tarihinin önemli ismi, Osmanlı Devleti'nin 25. kaptanıderyası Barbaros Hayrettin Paşa'nın ismini taşıyan Levent'teki camide, pusula motifli ve sedef işlemeli Kur'an-ı Kerim mahfazası, farkı stillerdeki kapı işlemeleri, minber, kepenk ve vaiz kürsüsü yer alacak.

Giriş Tarihi: 03.02.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 11:43
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İstanbul’un göbeğinde yükselen Barbaros Hayrettin Paşa Camisi halkın hasretine son verecek

Sedef kakma ustası Hilmi Emekli ile 30 kişilik ekibinin imzasını taşıyan 1,5 yıllık bir çalışmanın ürünü olan eserler, yakın tarihte açılması planlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne gideceği günü bekliyor.

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İstanbul’un göbeğinde yükselen Barbaros Hayrettin Paşa Camisi halkın hasretine son verecek

Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camisi'nden örnek alınarak tasarlanan, deniz ve su temalı iç mimarisiyle dikkati çeken cami, "pusula" merkezli sedef çalışmalarla da eşsiz bir yapı olarak ön plana çıkıyor.

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İstanbul’un göbeğinde yükselen Barbaros Hayrettin Paşa Camisi halkın hasretine son verecek

Çamlıca Camisi gibi birçok yerde ürünleri yer alan sedef ustası Hilmi Emekli, Kağıthane'deki sedef atölyesinde cami için yapılan özel tasarım eşyalarının detaylarını AA muhabirine anlattı.

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İstanbul’un göbeğinde yükselen Barbaros Hayrettin Paşa Camisi halkın hasretine son verecek

"SEDEF YAKLAŞIK 30 YILDIR HAYATIMIN MERKEZİNDE"
Emekli, İstanbul'da imam hatiplik yaptıktan sonra kaptanıderya Piyale Paşa'nın ismini taşıyan camiden emekli olduğunu söyledi.

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İstanbul’un göbeğinde yükselen Barbaros Hayrettin Paşa Camisi halkın hasretine son verecek

Küçükken gezdiği camilerdeki sanat eserlerinden büyülendiği için "tarz-ı İstanbul" sedef sanatıyla ilgilenmeye başladığını anlatan Emekli, sedefin yaklaşık 30 yıldır hayatının merkezinde olduğunu kaydetti.