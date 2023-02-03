HaberlerGaleriİstanbul'un göbeğinde yükselen Barbaros Hayrettin Paşa Camisi halkın hasretine son verecek
İstanbul'un göbeğinde yükselen Barbaros Hayrettin Paşa Camisi halkın hasretine son verecek
Türk denizcilik tarihinin önemli ismi, Osmanlı Devleti'nin 25. kaptanıderyası Barbaros Hayrettin Paşa'nın ismini taşıyan Levent'teki camide, pusula motifli ve sedef işlemeli Kur'an-ı Kerim mahfazası, farkı stillerdeki kapı işlemeleri, minber, kepenk ve vaiz kürsüsü yer alacak.
Giriş Tarihi: 03.02.2023 11:43Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 11:43