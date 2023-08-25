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İbrahim Saraçoğlu tarifini verdi! Bunu deneyen kel kalmıyor! 25 dakika boyunca saçınızda bekletin!

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, saç dökülmesi sorunuyla mücadele edenler için dikkat çeken bir çözüm formülünü açıkladı. Saç dökülmesi, hem erkekler hem de kadınlar arasında yaygın bir sorun olup, özgüveni zedelerken aynı zamanda estetik kaygılara yol açabiliyor. İşte İbrahim Saraçoğlu'nun evde uygulanabilen ve hazırlaması sadece 5 dakika süren mucizevi formülü!

Giriş Tarihi: 25.08.2023 07:38 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 07:43
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İbrahim Saraçoğlu tarifini verdi! Bunu deneyen kel kalmıyor! 25 dakika boyunca saçınızda bekletin!

Saç yağlanması ve saç dökülmesi, pek çok kişinin karşılaştığı yaygın sorunlardan biridir. Türkiye'nin sevilen uzmanlarından Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, saç sorunlara karşı doğal ve etkili bir tarif verdi. İşte, kellik sorununa karşı mucizevi karışım!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İbrahim Saraçoğlu tarifini verdi! Bunu deneyen kel kalmıyor! 25 dakika boyunca saçınızda bekletin!

SAÇ DÖKÜLMESİNİ VE YAĞLANMASINI DURDURAN KARIŞIM

Saç kürü için malzemeler:

-1 tatlı kaşığı kurutulmuş lavanta çiçeği

-1 bardak su

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İbrahim Saraçoğlu tarifini verdi! Bunu deneyen kel kalmıyor! 25 dakika boyunca saçınızda bekletin!

Saç dökülmesini önleyen lavanta çiçeği formülünün hazırlanışı:

1 tatlı kaşığı kurutulmuş lavanta çiçeğini 1 bardak su ile karıştırın ve kaynatın.

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İbrahim Saraçoğlu tarifini verdi! Bunu deneyen kel kalmıyor! 25 dakika boyunca saçınızda bekletin!

YALNIZCA 25 DAKİKA BEKLETİN!

Hazırlanan karışımı 10 dakika soğumaya bıraktıktan sonra saçlarınızı yıkayın. Kurulama işleminden sonra lavanta çiçeği kürünü saçınıza sürün. Saçınızı yarım saat sonra yıkayabilirsiniz.

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İbrahim Saraçoğlu tarifini verdi! Bunu deneyen kel kalmıyor! 25 dakika boyunca saçınızda bekletin!

LAVANTA ÇİÇEĞİNİN FAYDALARI

-Lavanta mide bulantısı sorununu engeller ve kusmayı önler.

-Sindirim sistemi sorunu ve hazımsızlık için birebirdir.