İbrahim Saraçoğlu tarifini verdi! Bunu deneyen kel kalmıyor! 25 dakika boyunca saçınızda bekletin!

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, saç dökülmesi sorunuyla mücadele edenler için dikkat çeken bir çözüm formülünü açıkladı. Saç dökülmesi, hem erkekler hem de kadınlar arasında yaygın bir sorun olup, özgüveni zedelerken aynı zamanda estetik kaygılara yol açabiliyor. İşte İbrahim Saraçoğlu'nun evde uygulanabilen ve hazırlaması sadece 5 dakika süren mucizevi formülü!