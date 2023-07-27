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Haberler Galeri YKS TERCİH ROBOTU 2023 | Lisans - Ön lisans YKS TERCİH KILAVUZU PDF İNDİR! YÖK Atlas robotu ile üniversite tercihleri başladı mı, nasıl yapılır?

YKS TERCİH ROBOTU 2023 | Lisans - Ön lisans YKS TERCİH KILAVUZU PDF İNDİR! YÖK Atlas robotu ile üniversite tercihleri başladı mı, nasıl yapılır?

YKS tercih kılavuzu son dakika! Binlerce üniversite adayı, YKS tercihleri başladı mı, saat kaçta başlayacak?" sorusunun cevabını arıyor. Üniversite tercilheri için beklenen gün geldi! İyi bir üniversiteye yerleşmek isteyen yüz adaylar, üniversite tercih süreci hakkında bilgi edinmek için arama motorlarına yönelmiş durumda.Geçtiğimiz günlerde sonuçları açıklanan sınavın ardından, YÖK Atlas YKS tercih robotu ile ünviersite tercihleri nasıl yapılır? sorusu gündeme getirildi. İşte, YKS YÖK Atlas sihirbazı!

Giriş Tarihi: 27.07.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 09:04
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YKS TERCİH ROBOTU 2023 | Lisans - Ön lisans YKS TERCİH KILAVUZU PDF İNDİR! YÖK Atlas robotu ile üniversite tercihleri başladı mı, nasıl yapılır?

YKS tercihleri başladı son dakika duyurusu için heyecanlı bekleyiş sürüyor! TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşan sınava katılan milyonlarca aday, YKS tercih ekranına yönelmiş durumda. Tercih listelerini hazırlayan adaylar, "YKS tercihleri başladı mı, saat kaçta başlıyor ve ne zaman bitiyor?" sorularına yanıt arıyor. Peki, ÖSYM YKS tercih robotu ile üniversite tercihi nasıl yapılır? İşte, cevabı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS TERCİH ROBOTU 2023 | Lisans - Ön lisans YKS TERCİH KILAVUZU PDF İNDİR! YÖK Atlas robotu ile üniversite tercihleri başladı mı, nasıl yapılır?

2023 YKS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

2023-2024 YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercih tarihleri belli oldu. YKS tercihleri bugün başlıyor!

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre tercihler, 27 Temmuz 2023 Perşembe başlıyor ve 8 Ağustos 2023 Salı günü sona erecek.

13 gün sürecek olan YKS tercihleri http://ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden alınacak.

YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ATLAS ÜNİVERSİTE TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

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YKS TERCİH ROBOTU 2023 | Lisans - Ön lisans YKS TERCİH KILAVUZU PDF İNDİR! YÖK Atlas robotu ile üniversite tercihleri başladı mı, nasıl yapılır?

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Yök Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.

Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2023 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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YKS TERCİH ROBOTU 2023 | Lisans - Ön lisans YKS TERCİH KILAVUZU PDF İNDİR! YÖK Atlas robotu ile üniversite tercihleri başladı mı, nasıl yapılır?

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL ÇALIŞIYOR?

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

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YKS TERCİH ROBOTU 2023 | Lisans - Ön lisans YKS TERCİH KILAVUZU PDF İNDİR! YÖK Atlas robotu ile üniversite tercihleri başladı mı, nasıl yapılır?

YKS tercih robotunu kullanabilmek için öncelikle aşağıdaki linke tıklanması gerekecek. Karşınıza çıkan ekrandan detaylı ve hızlı tercih robotu bilgilerine ulaşmanız mümkün olacak.

Buradan detaylı tercih robotu ekranını seçmeniz halinde başarı sıralamasını ve üniversite bilgilerini girerek filtreleme yapabilirsiniz.

Hızlı YKS tercih robotu ekranını seçmeniz halinde ise üniversite bilgilerine doğrudan ulaşabileceğiniz tabloya erişiminiz mümkün olacaktır.