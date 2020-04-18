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Haberler Galeri Polis Akademisi son dakika! 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis alımı ne zaman?

Polis Akademisi son dakika! 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis alımı ne zaman?

26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak. Polis Akademisi tarafından 18 Kasım - 10 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü mülakatlara katılan adaylar heyecanla sonuçları bekliyor. Bu kapsamda internet üzerinde sonuçların hangi tarihte açıklanacağına yönelik araştırmalar sürüyor. Peki, 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 18.04.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 16:01
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Polis Akademisi son dakika! 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis alımı ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 18 Kasım - 10 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen 26. Dönem POMEM mülakatlarının sonuçları heyecanla bekleniyor. Polis olabilme hayaliyle mülakat sonuçlarını bekleyen vatandaşlar, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Heyecanla beklenen POMEM sonuçları konusunda resmi açıklama geldi mi? 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis alımı ne zaman? İşte ayrıntılar...

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Polis Akademisi son dakika! 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis alımı ne zaman?

26. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi tarafından sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Polis Akademisi son dakika! 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis alımı ne zaman?

27. DÖNEM POMEM ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

27. Dönem POMEM polis alımının hangi tarihte yapılacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Polis Akademisi tarafından konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Polis Akademisi son dakika! 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis alımı ne zaman?

MÜLAKAT SINAVI

26. Dönem POMEM için mülakat aşamaları 31 farklı bölgede yapıldı.

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.

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Polis Akademisi son dakika! 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis alımı ne zaman?

Değerlendirmede adayın;

* Konu hakkında bilgi düzeyi,
* Kendisinden istenileni kavrama,
* Özgüveni,
* İfade etme yeteneği,
* Beden dilini kullanma becerisi