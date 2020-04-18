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Polis Akademisi son dakika! 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis alımı ne zaman?
26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak. Polis Akademisi tarafından 18 Kasım - 10 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü mülakatlara katılan adaylar heyecanla sonuçları bekliyor. Bu kapsamda internet üzerinde sonuçların hangi tarihte açıklanacağına yönelik araştırmalar sürüyor. Peki, 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 18.04.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 16:01
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