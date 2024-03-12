İBB’den çıkan paralarla delegeler satın mı alındı? CHP’de kriz yaratan olayın perde arkası...

İlginçtir, sosyal medya yıkılıyor ama ne İmamoğlu'ndan ne de İl Başkanı Özgür Çelik'ten bir ses var. Seçim süreçlerinde bu tür iddialara hep şüpheyle bakarım. Ama İstanbul İl Kongresi ve CHP kurultay sürecinde dönen dolaplar, pazar günü açılan döviz büroları, il il dolaşan "çantalar" ortada şüphe falan bırakmıyor.