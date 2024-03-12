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İBB'den çıkan paralarla delegeler satın mı alındı? CHP'de kriz yaratan olayın perde arkası...
Türkiye dün sosyal medyada yayılan bir görüntüyü konuşuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlileri ile CHP İstanbul İl Başkanlığı elemanlarının para sayma görüntüleri olay yarattı. Peki CHP'de yaşanan bu skandal olayda paralar nereye gitti? Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, konuyla ilgili detayları kaleme aldı.
Giriş Tarihi: 12.03.2024 09:13Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 09:13