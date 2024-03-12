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Haberler Galeri İBB'den çıkan paralarla delegeler satın mı alındı? CHP'de kriz yaratan olayın perde arkası...

İBB'den çıkan paralarla delegeler satın mı alındı? CHP'de kriz yaratan olayın perde arkası...

Türkiye dün sosyal medyada yayılan bir görüntüyü konuşuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlileri ile CHP İstanbul İl Başkanlığı elemanlarının para sayma görüntüleri olay yarattı. Peki CHP'de yaşanan bu skandal olayda paralar nereye gitti? Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, konuyla ilgili detayları kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 12.03.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 09:13
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İBB’den çıkan paralarla delegeler satın mı alındı? CHP’de kriz yaratan olayın perde arkası...
CHP'de parti içi hizip savaşları hep vardı ama bugünkü kadar işin içine paranın girdiği ve rezilliğin diz boyu olduğu bir hâl hiç görülmedi. Son 48 saatte sosyal medya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlileri ile CHP İstanbul İl Başkanlığı elemanlarının para sayma görüntüleriyle sarsılıyor. 4 saat boyunca para saymak. Görüntü gerçekten çarpıcı.
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İBB’den çıkan paralarla delegeler satın mı alındı? CHP’de kriz yaratan olayın perde arkası...

Bir yerde adamlar çantalardan para boşaltıyor, saatlerce sayıyorlar, sonra birkaç kişi o paraları çantalara dolduruyor. İddiaya göre mekân da CHP İstanbul İl Başkanlığı. Parayı getirdiği iddia edilen isim ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "kasası" olarak nitelenen Fatih Keleş... İkinci isim de ilginç: CHP İl yöneticilerinden Özgür Nas...

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İBB’den çıkan paralarla delegeler satın mı alındı? CHP’de kriz yaratan olayın perde arkası...

İlginçtir, sosyal medya yıkılıyor ama ne İmamoğlu'ndan ne de İl Başkanı Özgür Çelik'ten bir ses var. Seçim süreçlerinde bu tür iddialara hep şüpheyle bakarım. Ama İstanbul İl Kongresi ve CHP kurultay sürecinde dönen dolaplar, pazar günü açılan döviz büroları, il il dolaşan "çantalar" ortada şüphe falan bırakmıyor.

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İBB’den çıkan paralarla delegeler satın mı alındı? CHP’de kriz yaratan olayın perde arkası...
Bu sonuç çok şaşırtıcı da değil. Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha görevinin birinci yılında (18 Ağustos 2020'de) bakın ben kimi yazmışım? Bugün adı para çantalarıyla anılan Fatih Keleş'i:
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İBB’den çıkan paralarla delegeler satın mı alındı? CHP’de kriz yaratan olayın perde arkası...

"Bugün koca İstanbul Büyükşehir Belediyesi adeta danışmanlar ordusuyla yönetiliyor. Her birim deyim yerindeyse 'paralel' bir 'danışmanlar birimi' tarafından izleniyor, denetleniyor, hatta yönlendiriliyor.